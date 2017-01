Házenkářům Plzně pohár zase unikl, vítězné Lovosice myslí na double

„Gratulujeme soupeři. Bojovali jsme do konce, ale bohužel to nestačilo,“ řekl po finálové porážce 17:21 plzeňský trenér Martin Šetlík.

Zato jeho protějšek Milan Berka se usmíval, vždyť Lovosice ovládly pohár potřetí za posledních pět let. „Vyhráli jsme a jsme šťastní! V semifinále jsme porazili loňského vítěze Karvinou, ve finále mistra. Bylo to bojovné z obou stran, obrany makaly velice tvrdě. Stál proti nám v brance výborný Honza Štochl, ale my jsme naštěstí měli Artura Adamíka, který ho v závěru trochu předčil,“ prohlásil lovosický kouč.

Talent, zdecimovaný zraněními hned šesti hráčů (Vinkelhöfer, Poloz, J. Tonar, Jonáš, Stojanovič, Mitič), v sobotním semifinále pokořil Hranice 34:29. I díky deseti trefám srbské spojky Ivančeva.

A také nedělní finále rozehrál dobře, po celý první poločas si držel těsný náskok a když v závěru Štochl chytil sedmičku Motlovi, šlo se do kabin za stavu 10:8. Jenže hned po pauze přišel zlom. Wildt z brejku pálil jen do břevna, Adamík pak vytáhl skvělé zákroky a Plzeň zbrzdila dvě přísná vyloučení.

Lovosice tak ve 41. minutě vedly už 15:12. „Chtěli jsme na ně v prvních deseti minutách druhé půle vlétnout. Jenže oni naopak odskočili nám,“ povzdychl si Michal Tonar, plzeňská střední spojka.

Rozhodnuto nebylo. Talent dřel až do konce, Štochl pochytal další dvě sedmičky a sedm minut před koncem bylo skóre znovu srovnáno (17:17). Jenže závěr už patřil „Lovcům“ ze severních Čech. „Rozhodl výkon Adamíka ve druhé půli. Vychytal nás, měli jsme řadu neproměněných šancí. Pak už nám scházela síla,“ uznal trenér Šetlík.

„Nechali jsme na hřišti všechno, hlavně srdce. Je to bomba,“ slavil v České televizi lovosický brankář Artur Adamík, který v utkání zneškodnil polovinu plzeňských střel.

„První poločas nám nevyšel, jak jsme chtěli, jsem rád, že jsem klukům pomohl. Vyhrát pohár je velká prestiž, teď se budeme snažit uspět i v extralize. Chceme se dostat co nejvýš,“ říkal v euforii Adamík.

Další metou je teď pro Lovosice útok na ligový titul, ten v jejich sbírce zatím chybí. „Dnes si ještě užijeme oslavy a cestu domů z Brna, pak už nastartujeme přípravu na Litovel, protože začíná úplně jiná soutěž. Každé utkání by nás mohlo stát těch sedm měsíců práce, které jsme už odvedli,“ varoval Berka.