Zlepšit útok a zezlátnout, cíl házenkářek Mostu. Slavia se nebojí

První finále českého play-off ztratily obhájkyně titulu v Edenu až v sedmičkovém rozstřelu. Aby Černí andělé znovu zezlátli, musí v sobotu sérii vyrovnat a uspět i v nedělním klíčovém boji. Víkendová utkání, dojde-li tedy i ke druhému, vypuknou v mostecké hale v šest večer.

„Moje filozofie je dívat se od zápasu k zápasu. Momentálně řeším jen sobotu a věřím, že utkání zvládneme po celých šedesát minut a uspějeme,“ nespekuluje Dávid.



Mostecká kanonýrka Markéta Jeřábková spoléhá i na fanoušky, kteří jsou hnacím motorem Andělů. „Mohou se těšit na hodně dramatický zápas, chceme za každou cenu vyhrát. Pro nás vůbec nepřichází v úvahu, že by finálová série skončila už v sobotu,“ bojovně hlásí úderná spojka. Ví, co zlepšit. Útok.

„To, co se nám stávalo v některých předešlých zápasech, kdy jsme vynikaly v útoku a měly nedostatky v obraně, se tentokrát úplně obrátilo. Ne že bychom na to neměly fyzicky, naopak kondičně jsme na tom skvěle. Jednalo se hlavně o záležitost psychiky, nevyšlo nám ze začátku pár střel a už se to s námi vezlo.“

Slávistický trenér Richard Řezáč na klubovém webu vzkazuje, že se jeho celek nebojí Mostu ani atmosféry. „Víme, že to bude velmi obtížný zápas. Už doma jsme si sáhli na dno vlastních sil. V Mostu to bude ještě o úroveň horší, hodně tvrdé,“ tuší Řezáč. Na kulisu se těší.

„Most se v bouřlivé atmosféře cítí dobře, ale bude to fajn i pro náš tým, protože takové prostředí dodá chuť hrát. I když je ta podpora negativní.“

Dávid tvrdí, že nic speciálního na Slavii nechystá, protože se soupeři mají přečtené navzájem. Řezáč je ale ve střehu: „Předpokládáme, že Most bude muset vytáhnout nějakou záložní variantu, kterou nás bude chtít překvapit.“