Pardubice los nešetřil. Příště bychom dostali CSKA, ulevil si Nečas

„Já jenom doufám, že není další kolo, protože to už bychom dostali CSKA Moskva,“ říká v nadsázce kapitán pardubického týmu Radek Nečas. „V osmifinále jsme měli Kolín, ve čtvrtfinále Děčín a teď v semifinále nás čeká Nymburk. Nedá se ale nic dělat, míč je kulatý, tak uvidíme,“ jako by mimoděk odkázal k 10. prosinci, kdy si jeho Beksa v domácím prostředí senzačně právě Nymburk podala v rámci Kooperativa NBL.

I když 17. února v Prostějově půjde o druhou nejcennější domácí trofej, Nečas semifinále s Nymburkem, který se na scénu Českého poháru vrací po dvou absencích, jako dosavadní zápas sezony brát nebude.

„To by bylo až finále,“ vyhlásí jasně. A ani trochu nesouhlasí s tím, že Prostějov, či Opava by pro jeho skvadru byly v titulovém souboji už snadnějším oříškem k rozlousknutí.

„Jednou jsem s Prostějovem už v semifinále poháru Nymburk porazil a pak pod dojmem, že je to hotové, prohrál náš tým s Novým Jičínem,“ vzpomene na orlí selhání z roku 2006.

Jakékoli podcenění by ale letos nejspíš nehrozilo. Východočeši jsou vyučeni čerstvou zkušeností z FIBA Europe Cupu, který jim v této oblasti dal velmi cennou školu.

„Neodehráli jem tam žádný jednoduchý zápas a bylo důležité, že jsme pokaždé museli hrát až do konce. Nemáme teď ve hře tolik hluchých míst jako v minulé sezoně, kdy jsme po výborném vstupu nebo solidní střední části vedli dvojciferným rozdílem, a pak jsme o to během tří minut přišli. Tou kvalitou zápasů jsme tedy něco získali. Celkově si nemyslím, že by dvanáct evropských utkání mohlo něco zásadního v naší hře změnit, ale v hlavách díky nim možná zůstane, že si hráči víc věří a přistupují k zápasům tak, že musíme zvítězit,“ hodnotí 36letý pardubický kapitán.