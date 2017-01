Podcenění v Pardubicích? Pau si myslelo, že to půjde samo, a ono nešlo

Na hře pardubických basketbalistů ve vítězné odvetě v poměru 92:77 s Pau-Lacq-Orthez, francouzským favoritem skupiny O druhé fáze FIBA Europe Cupu, by se dalo pochválit prakticky cokoliv. Šťouralové by možná odsoudili některé zbytečné ztráty, ale víc by toho patrně nenašli.

Vzhledem k tomu, jak dopadlo první vzájemné střetnutí pod Pyrenejemi (výhra Pau 101:66), se asi nejeden fanoušek pardubické Beksy nestačil divit, co na palubovce sleduje.

Povedený začátek - budiž, to ještě nutně nemuselo nic znamenat. Slovutný a fyzicky disponovaný protivník, jemuž aktuálně náleží ve francouzské lize čtvrté místo, ostatně brzy srovnal a první čtvrtinu vyhrál. Vedl i po dvaceti minutách, jenže po polovině třetí periody s ním hráči Pardubic „zametli“.

„Hodně důležité bylo jak v první čtvrtině, tak i v posledních 15 minutách, že jsme měli poměrně otevřené trojky, které jsme proměňovali,“ mínil křídelník Lukáš Kotas.

Francouzi podle něho po předchozí totální destrukci Východočechy tentokrát podcenili.

„Nastoupili trochu s tím, že to půjde samo. A ono nešlo,“ řekl Kotas. „My jsme naopak hráli velmi slušně už od začátku. Pak jsme trochu polevili a soupeř ve druhé čtvrtině přitlačil, tam jsme šli mírně dolů. Ale ve třetí jsme zase navázali na výkon z prvních deseti minut, kdy jsme si půjčovali míč a hráli dobře v obraně,“ kvitoval Kotas.

„Jsme nadšeni z toho, jak zápas skončil. Myslím si, že jsme měli dobré nasazení po celé utkání a to byl klíč k úspěchu,“ soudil s 21 body nejlepší střelec utkání Jobi Wall.

Kotas věří, že triumf nad Pau týmu Beksy zase navýší už tak solidní sebevědomí.

„První zápas s nimi i ty dva další ve skupině mi potvrdily, že tohle byl nejsilnější soupeř z těch, co jsme s nimi dosud hráli. To vítězství je hodně cenné,“ prohlásil.