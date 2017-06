Alonso v seriálu MS F1 skončí, pokud se bude kalendář dál rozšiřovat

„Začínal jsem, když bylo v kalendáři 16 závodů plus testy,“ řekl pětatřicetiletý mistr světa z let 2005 a 2006. „Teď rok od roku navyšujeme počet závodů a řekl bych, že současný stav je už dost náročný,“ prohlásil. „Příprava, sponzorské události, testy, všechny závazky, které máme, plus 20 nebo 21 závodů, myslím, že je toho už dost,“ vypočítal.

S tímto názorem souhlasí i trojnásobný šampion Lewis Hamilton. „Úplně rozumím tomu, co Fernando říká, a kloním se ke stejnému názoru,“ prohlásil britský pilot Mercedesu, případný odchod ze seriálu ale nenaznačil.

V letošním kalendáři je 20 Velkých cen, v příštím roce jezdci absolvují o jednu víc poté, co do programu přibudou Grand Prix ve Francii a Německu a vypadne Malajsie. Noví majitelé komerčních práv F1 ze společnosti Liberty Media ale plánují řadu změn a rádi by na klíčových trzích v Severní Americe a v Asii přidali další závody. „Náš pohled je takový, že bychom rádi šli nad 21 závodů,“ řekl minulý týden výkonný ředitel Sean Bratches, horní hranici ale nespecifikoval.

Alonso, jenž se v McLarenu trápí s nespolehlivými motory Honda, už dříve spojil svou budoucnost v F1 i se zlepšením konkurenceschopnosti vozu. K rozhodnutí odejít by ale nyní mohlo přispět rozšíření kalendáře. „Pro mě je kvalita života důležitější než absolvování dalších sezon v F1. Takže pokud kalendář zůstane u 20 nebo 21 závodů, budu rád pokračovat. Pokud to naroste jako u NASCAR, kde mají 40 nebo 50 závodů, už to nebude pro mne,“ konstatoval.