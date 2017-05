Veselý smečoval, trefoval a stříhal síťku. A teď může sladce spát

Asi nejlépe to po nedělní finálové výhře 80:64 nad Olympiakosem Pireus shrnul Nikola Kalinič. Ten promluvil coby nečekaný finálový hrdina, který dlouho držel řeckého soupeře na distanc. „Konečně můžeme klidně spát,“ svěřil se.

Fenerbahce letos „muselo“ dotáhnout to, co nezvládlo loni. Před dvanácti měsíci nevytěžilo z obratu ve finále s CSKA Moskva, s klaksonem inkasovalo vyrovnávací koš a v prodloužení padlo.

Tentokrát Fenerbahce využilo domácího prostředí a Olympiakos, mistry závěrů, k ničemu nepustilo.

Podobně dopadl v pátečním semifinále Real Madrid, vítěz základní části. Ve čtvrtfinále si Panathinaikos Atény došel pro historické ponížení...

A to se Fenerbahce v sezoně dokázalo pořádně trápit. Kvůli zraněním, kvůli zkratům, kvůli nedostatku úcty k síle soupeřů.

Zapomenuto.

Na květen je plejáda zkušených hráčů vyladěna skoro přesně podle představ náročného trenéra Željka Obradoviče.

Do Olympiakosu se tahle bestie zakousla od úvodních sekund. Jan Veselý vyhrál úvodní rozskok a po pěti vteřinách se radoval ze své smeče, na kterou mu nabíjel Ekpe Udoh.

Po chvíli rozjásal Veselý davy znovu, když doskočil a zasmečoval přes jednoho z tahounů soupeře Jorgose Printezise. Tribuny nešlo naladit lépe.

VIDEO: Jan Veselý ovládl s Fenerbahce basketbalovou Euroligu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Český pivot se nakonec dostal „jen“ na osm bodů a osm doskoků, i tak byl u mnohého důležitého. Olympiakosu bral naděje, když... Parádně zablokoval míč mířící do koše z ruky Vassilise Spanulise... Trefil se z netradiční dálky - na své poměry... Proměnil oba trestné hody, které dostal k dispozici.

Vzpomenete si na loňské finále a Veselého bilanci na šestkách jedna trefa ku deseti pokusům? Letos byl na Final Four stoprocentní. Soupeř se k taktice trápit Čecha na čáře tresných hodů nedostal.

Při koncovce ostravský rodák, obvykle jeden z nejvytěžovanějších hráčů svého týmu, pouze fandil. Na jeho pozici se chytil veterán Pero Antič, a tak nebyl důvod střídat. Znovu byl Veselý k vidění až při vítězné radosti, když dostal do rukou nůžky při tradiční úpravě košů.

Ovšem stříhalo se i něco jiného než síťky v istanbulském Sinan Erdem Dome. Italský křídelník Gigi Datome se slíbil vzdát svého drdolu v případě euroligové výhry, makedonský drsoň Antič se toho ochotně chytil a s Datomem se nepáral.

Datome přišel o část vlasů po prohrané sázce

Pokud se Italova basketbalová síla ukrývá v jeho vlasech a vousech, není důvod se o jeho kariéru bát. Obojího mu zůstalo na několik hlav.

A co bude se šampiony dál?

Tým se sotva podaří udržet pohromadě i pro třetí sezonu za sebou. Skoro jistý je odchod srbského střelce Bogdana Bogdanoviče do NBA. Nemusí to být jediný posun tímto směrem.

Na cestě do Fenerbahce je totiž Nicoló Melli, italský tahoun německého Bambergu. To by byla hodně slušná náhrada za...

To je otázka. Za Veselého? Nebo za Udoha, který prožil výborný ročník a završil ho cenou pro nejužitečnějšího hráče Final Four? Nebo snad za Antiče, brzy pětatřicetiletého?