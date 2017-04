Triumf a domácí oslavy? Už asi ne. Fed Cup chystá novou éru

„Škoda, mohli jsme se o ni poprat doma, což by byla nádhera,“ řekl kapitán Petr Pála v neděli na Floridě. V uplynulých šesti letech se svými děvčaty pětkrát pohár ukořistil. Zlatá generace okolo Kvitové, Šafářové, Strýcové a Karolíny Plíškové svou vysokou výkonností a vstřícnému vztahu k reprezentaci skoro zaručovala úspěch.

Jenže teď hrozí, že se domácí bujaré veselí po triumfech nad Srbskem (2012), Německem (2014) a Ruskem (2015) jen tak opakovat nebude.

Ne, potíž netkví v trvalejší neochotě hvězd obětovat volný týden a letět kamsi bojovat za vlast. Jejich absence při posledním utkání v komfortním areálu na předměstí Tampy byla spíš výjimkou a nešťastnou shodou náhod. Navíc se o víkendu ukázalo, že v jejich stínu dozrávají další naděje pro budoucnost.

Ani plánované rozšíření Světové skupiny z osmi na šestnáct účastníků by nemuselo znamenat zásadní snížení šancí na zisk dalšího titulu.

Ale je tu jiný zásah shůry. Pořádající federace ITF zřejmě už od následující sezony zavede místo finálového mače na půdě jednoho z družstev turnaj Final Four, v němž by se čtyři nejlepší týmy střetly na neutrálním území, v předem určené metropoli. „Tohle ublíží nám a dalším zemím, které nemají grandslam,“ lamentuje Pála. „Podívejte se na naše diváky, ti se nedají ničím nahradit. Holky se před nimi chtějí ukázat, tyhle mače je naplňují. Asi je to tlačené ze strany Američanů, aby se vydělalo víc peněz. Ty jsou vždycky až na prvním místě.“

O formátu Fed Cupu a Davis Cupu se léta diskutuje. V nabitém kalendáři se obtížně hledají vhodné termíny. Hvězdy často s omluvou odmítají pozvánky, některé vynechávají celé ročníky, aby se mohly soustředit na své kariéry.

Například i Martina Navrátilová v sobotu navrhovala, ať se rozvleklý fedcupový rozvrh koncentruje do jedné spektakulární akce, aby se zátěž pro tenistky stala snesitelnější. Jenže vzápětí sama uznala, že by tím utrpěli fanoušci v různých koutech světa.

Přidejte body a peníze

Ideální scénář zatím nebyl nalezen. Lidé z ITF se Pály často ptají na různé inovace. Též Miroslav Černošek, promotér a šéf společnosti Česká sportovní, jež se o tenisové „nároďáky“ stará, o trablech ví své.

„Fed Cupu by prospěly úpravy,“ uznává. „Aby si udržel prestiž, je nutné, aby ho hrály nejlepší hráčky světa, k čemuž je třeba hlavně příznivá termínová listina.“

Zvažuje se přesunutí semifinále z dubna na červenec či září. Jenže při honbě za body, slávou a penězi na WTA Tour je takřka jakýkoliv týden zátěže navíc nepříjemný. Proto by se hodilo, kdyby se ITF dohodla s WTA a přidělovala hráčkám za vítězství body do žebříčků. „Podstatná je i finanční motivace, vždyť vítěz Fed Cupu vydělá méně než fotbalový klub za remízu ve skupině Ligy mistrů,“ říká Černošek.

Nový model – dvě vyřazovací kola a Final Four – označuje za krok zpět: „Jaký bude mít smysl, až se Česko, Amerika, Španělsko a Švýcarsko střetnou o titul v Turíně? A co teprve v Dubaji?! Kolik tam přiletí fanoušků z jednotlivých zemí?“

Nebo si představte, že do Final Four v Praze postoupí Rumunsko, Bělorusko, Švýcarsko a Francie. To by pro zdejšího většinového sportovního příznivce nebyla zrovna superatraktivní akce.

Přesto se Fed Cup patrně vydá touto cestou. A publikum v O2 areně asi už jen stěží zažije tenisovou extázi.