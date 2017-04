Holky dělaly, co mohly. Za porážku může kapitán, pravil Pála

Nejúspěšnější kouč v dějinách soutěže musel po deseti vítězstvích za sebou přijmout porážku. Na Floridě postrádal čtyři nejlepší singlistky a znamenitou deblistku Hradeckou.

I tak jeho rapidně omlazený výběr chrabře kladl odpor týmu USA, též oslabenému, přesto favorizovanému.

Po bitvě se v něm mísila spokojenost s přístupem nových reprezentantek s lítostí z vyřazení. „Škoda, mohli jsme hrát finále doma,“ želel.

Jak byste tedy semifinále zhodnotil?

Jako dobrou zkušenost. Jsme zklamaní, ale dostali jsme favorizovanou Ameriku do pátého zápasu. Debl už byl nezáviděníhodný.

Siniaková s Plíškovou podlehly Mattekové-Sandsové s Vandewegheovou. Už dříve jste předpovídal, že ve čtyřhře budou mít sokyně převahu, že?

Holky se ocitly v těžké situaci. Čelily nejlepší deblistce světa a ranařce, která předtím vyhrála dvakrát ve dvou setech. Výsledek 2:6, 3:6 vypadá jasně, ale podobně by s Bethanií a Coco mohl prohrát každý náš pár.

Takže jste Kateřinu s Kristýnou pochválil?

Jasně. Neudělaly žádnou ostudu. Snažily se. Coco tu vyhrála dvakrát docela snadno, zbyla jí spousta sil. Pořád si říkám, jestli jsem neměl postavit singly jinak. Když se prohraje, tak člověk uvažuje, co mohl změnit.

Napadá vás lepší řešení?

Kdyby Kristýna nastoupila první den, tak by pak Markéta Vondroušová nebyla rozehraná na Davisovou, se kterou má Kristýna bilanci 0:2. Všechno jsou to jenom kdyby... Holky mě potěšily. Celý týden odmakaly a odbojovaly. Přivezli jsme totálně nezkušený tým. Škoda, že Katka nebo Markéta nesebraly Coco set a nedostaly ji do úzkých.

Co byste řekl o výkonech Vondroušové?

Porazila 36. hráčku světa (Davisovou), což by pro ni byl úspěch na jakémkoliv turnaji. Navíc zabodovala po prohraném sobotním zápase a s únavou, která na ni po všech přesunech padá. Ukázala srdce, spadlo to z ní a závěr zápasu odehrála fantasticky. Klobouk dolů.

Jak si v roli jedničky vedla Siniaková?

V sobotu proti Rogersové skvěle. V neděli proti Coco taky začala dobře. Potom se jí nepovedl jeden game, ve kterém dala tři dvojchyby. Před ním měla brejkbol, při němž se jí bohužel nepovedl return. Bojovala až do konce. Holky udělaly všechno, co mohly. Takže za porážku může kapitán.

Mohly by se dívky, které jste pozval do Tampy, stát v budoucnu tahounkami?

Jistě. Máme široký kádr a mohlo by se to pěkně namíchat, až se vrátí ty nejlepší. Můžeme poskládat spoustu strašně silných mančaftů.

Zůstal v týmu i po zásadní obměně zdravý duch?

Ano, i když lehčí by bylo, kdybych mladé holky mohl namixovat s těmi zkušenějšími. Aby třeba viděly, jaký je pokřik v šatně, a pochytaly další zvyklosti. Teď chvílemi byla celkem makačka, aby se všechno zmáklo.

Jak se vám s novou partou pracovalo?

Výborně. Všechno jsme tady v areálu měli blízko. Zbylo víc času třeba na společné večeře, nikdo nepřijížděl pozdě z tréninků. Porážka ke sportu patří. Někdy je prostě soupeř lepší.

Takže jste smířený s koncem vítězné série?

To zas úplně ne. Chtěli jsme si zahrát finále doma. Proti Bělorusku s Azarenkovou, to by bylo prima. Čekání na první kolo příštího ročníku bude strašná otrava. Ale buďme rádi za všechny ty tituly. Tolikrát jsme byli blízko vyřazení a pomohlo nám štěstí. Na druhou stranu se už teď těším, až holky zase uvidím.