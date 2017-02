Lidé nám tu snesou modré z nebe, říká Strýcová o ostravském zázemí

Co víte o soupeřkách?

(Směje se). Pocházejí ze Španělska... Ale vážně, mají výbornou hráčku, která vyhrála grandslam, Muguruzu. Bude těžké s ní uspět. I ta Arruabarrenová hraje nepříjemný tenis. Musíme se dobře připravit.

Nebude složitější naučit se jména soupeřek?

Tak Muguruza docela jde a ta Arruaba... Někdy, když je jazyk unavený, tak je to horší.

Říkala jste, že hraje nepříjemný tenis pro ostatní hráčky, ale vy také, ne?

To je pravda. Budu se snažit hrát co nejnepříjemněji, abych ten bod, nebo dva dokázala získat. Uvidíme, jak to bude.

Máte při neúčasti Petry Kvitové větší šanci hrát dvouhru?

To nevím, ale budu se snažit, abych ji hrála. Záleží na kapitánovi, na tom, jak se týden bude vyvíjet, jak se bude která z nás cítit a jak bude držet zdraví. Kdo nastoupí, uvidíme v pátek.

V týmu je nově Kateřina Siniaková. Co vy na to?

Je fajn mít zase někoho nového v týmu. Je dobře, že se ten tým začíná omlazovat.

Jak se vám jeví povrch?

Je velmi příjemný, trochu to odskakuje, ale míče sedí, jsou takové živé. Pro nás je povrch, jak má být.

Do Ostravy se vracíte po téměř dvou letech. Musíte si znovu na halu zvykat?

Samozřejmě halu známe, ale jak je velká, tak míčky jsou hůř vidět. Ale slyšela jsem, že bude vyprodáno, což je fajn. Mám ráda, když nám diváci fandí a dělají dobrou atmosféru.

Při tréninku jste si stěžovala na světla.

To je trochu problém. Jdou ze strany na stranu místo podél kurtu. Je třeba si na to zvyknout, ale to je detail.

Oživíte případné ostravské rituály z minulých let?

Máme už vybrané restaurace, kde nám nejvíce chutná, ale kamkoliv jdeme, tak se lidi o nás starají úplně skvělé. Snesou nám modré z nebe.

A v úterý si budete vybírat šaty na společnou večeři týmu, že?

Jsme ženské, chceme vypadat hezky. Musíme si vyzkoušet šaty, které nám budou nejvíce slušet.