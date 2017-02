My tenistky se navzájem nenávidíme, tvrdí Španělka Muguruzaová

Na pátečním losu fedcupového utkání Česko–Španělsko na ostravské radnici nepůsobila jako ledová královna, která na turnajích povýšeně proplouvá mezi sokyněmi. O lecčems ale svědčí anketa mezi českými tenistkami. Jaká je španělská star Garbine Muguruzaová?

Česko vs. Španělsko Utkání 1. kola Fed Cupu dnes od 13.15 rozehrají Barbora Strýcová (17. na WTA) s jedničkou soupeře Garbiňe Muguruzaovou (7.). Po nich v Ostravě nastoupí česká hráčka číslo jedna a světová trojka Karolína Plíšková s Larou Arruabarrenaovou (70.). V neděli se obě dvojice prohodí a do závěrečné čtyřhry nehrající kapitán Petr Pála prozatím nahlásil pár Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková, který by se měl utkat se Sarou Sorribesovou a Maríou José Martínezovou.

Lucie Šafářová: „Velká individualistka. Jede si svoje. Netráví čas v šatně, nebaví se. Předloni jsem ji porazila v Paříži, podala mi ruku a šla. Od té doby jsem ji neviděla.“

Karolína Plíšková: „Drží si odstup. Takových holek je víc. Asi mají své důvody, proč si nikoho nepřipouštějí k tělu. Neodsuzuju ji, ale je docela nahoře, no.“

Barbora Strýcová: „Řekneme si čau. Zeptá se, jak se mám. To je všechno. Určitě se nevykecáváme.“

Kateřina Siniaková: „Chodí jako ve zpomaleném záběru. Napodobuje Šarapovovou. Tady mě pozdravila, ale jinak dělá, že neexistuju. Asi má hodně fanoušků a povinností.“

Ha, já mám hezčí nehty!

Ztepilá a dokonale vzpřímená figura, exotická tvář indiánské princezny. Britský časopis SportsPro ji zařadil mezi patnáct marketingově nejatraktivnějších sportovkyň na světě. Klientka věhlasné agentury IMG podepsala výnosné smlouvy s Mazdou či Rolexem.

Třiadvacetiletá slečna je na žebříčku WTA sedmá. V červenci 2015 se na neoblíbené trávě prostřílela do finále Wimbledonu, kde podlehla Sereně Williamsové. V červnu 2016 svou dětskou modlu zdolala v bitvě o titul na milované antuce na Roland Garros. Slovutný mág Nick Bollettieri poté pronesl: „Má všechno, aby se stala jedničkou!“

Ve Fed Cupu nastoupila do šesti singlů a všechny vyhrála bez ztráty setu. Do Ostravy se dostavila, třebaže španělské naděje na svržení českých šampionek notně zchřadly po omluvě zraněné krajanky Carly Suarezové. „Je příjemné stát se součástí družstva, je to jiné než na WTA Tour,“ řekla dcera Španěla Josého Antonia a Venezuelanky Scarlet.

Vskutku. Ve čtvrtek se u dvorce vítala s Davidem Kotyzou, koučem Plíškové. Dokonce i s ní prohodila pár vět. Usmívala se. Přitom obvykle se podobně jako další fešné celebrity Maria Šarapovová či Eugenie Bouchardová chová povýšeně.

V rozhovoru pro deník El País vylíčila prostředí, v němž se pohybuje, poněkud naturalisticky: „U kluků je to jiné, ale my holky se nenávidíme. Doslova. Kdo tvrdí opak, ten lže. Platí to i v ženských záležitostech. Prohlédneme se od hlavy po paty a myslíme si: Ha, mám hezčí nehty! Na společenských akcích před turnaji s nikým nemluvím.“

Spoustu kolegyň svými výroky namíchla. Třeba Šafářová, jinak naprosto vstřícná a oblíbená, se při zmínce o nich zamračí a nakvašeně praví: „Je nesmysl, že se nesnášíme. To je jen její názor a postoj.“

Nejen šprýmy při losu, ale i tiskovka s českými reportéry, při níž Muguruzaová odpovídala uvolněně a ochotně, naznačila, že si nafrněnou masku nasazuje záměrně. „Musím žít v bublině, jelikož jsem velice citlivá. Nechci tahat emoce do tenisu,“ říká. „Kariéra trvá nějakých deset let, během nichž je vypínám, byť je mi z toho trochu smutno.“

TÝMOVÉ JEDNIČKY. Garbiňe Muguruzaová (vlevo) a Karolína Plíšková před zápasem 1. kola Fed Cupu.

Minus šest? To jsem nezažila!

Po ostravské aréně kráčela s krkem zabaleným do fleecového límce. Stěžovala si na zimu, která ve městě zavládla: „Nemám ji ráda. I proti ní tady musím bojovat. Minus šest? To jsem ještě nezažila.“

V sobotu a v neděli chlad nad dvorcem nehrozí. A pokud někdo může překazit Češkám víkendovou slavnost, je to ona, tenisová Pocahontas.

Na nedávném Australian Open postoupila do čtvrtfinále, stejně jako Karolína Plíšková. Opírá se o pádný servis, tlačí z forhendu i bekhendu, s vervou diktuje dění na kurtu. Není radno ji pustit do ráže.

Strýcová ji může rozhodit pestrou směsicí úderů, kraťasy, čopy a náběhy k síti. Plíšková zase potřebuje převzít iniciativu dřív než Španělka, nenechat ji tvořit. I proto s trenérem Davidem Kotyzou v posledních dnech pilovali zahájení výměn a zejména return.

Strýcová smetla Muguruzaovou 6:3, 6:2 v předchozím mači na Australian Open 2016. Plíšková ji přemohla dokonce ve čtyřech posledních vzájemných partiích. „I když si to ona nebude chtít připustit, mám psychickou výhodu, která se v těsných stavech může projevit,“ tvrdí Plíšková.

Třeba na podzimních Masters v Singapuru povstala ze ztráty 0:4 ve třetí sadě. Odvrátila mečbol. Roztřesená Muguruzaová napáchala pár dvojchyb a složila se. Ač do tenisu nehodlá míchat vášně, ani ona se jim občas neubrání.