Tenistky oživují ostravské rituály. Vyberou si i šaty

Nehrající kapitán českého výběru Petr Pála řekl, že dvorec v Ostravar Aréně je o něco pomalejší, než byl na Australian Open. „Holky si přály, aby byl středně rychlý,“ dodal.

Takže jaký je?

„Velmi příjemný,“ uvedla Barbora Strýcová. „Trochu to odskakuje, ale míče sedí, jsou takové živé. Pro nás je ten povrch, jak má být.“ A jaká je nálada?

„Normální. Fajn. Všechno běží, jak má,“ odpověděla Strýcová.

Česko – Španělsko Utkání 1. kola Fed Cupu tenistek se hraje v sobotu a v neděli v Ostravar Aréně v Ostravě. Český nehrající kapitán Petr Pála k utkání nominoval Karolínu Plíškovou (3. hráčka světa), Barboru Strýcovou (17.), Kateřinu Siniakovou (41.) a Lucii Šafářovou (47.). Španělská kapitánka Conchita Martinezová má ve výběru Garbinu Muguruzaovou (7. hráčka světa), Laru Arruabarrenovou (70.), Saru Sorribesovou Tormovou (110.) a Marii Jose Martínezovou Sánchezovou (832.).

Do ostravské arény se tenistky vracejí po téměř dvou letech. „Halu samozřejmě známe, ale jak je velká, míčky v ní jsou hůř vidět než tomu bylo například ve Štrasburku,“ připomněla Strýcová místo, kde Češky loni na podzim slavily páté fedcupové prvenství za minulých šest let. „Ale slyšela jsem, že bude vyprodáno. Po dlouhé době hrajeme doma, takže se těším. Mám ráda, když nám diváci fandí a dělají dobrou atmosféru.“ Strýcová si v hale zvyká hlavně na světla. „Trochu je to problém. Jdou ze strany na stranu místo podél kurtu, ale to je detail.“

Tenistky oživí i dřívější ostravské rituály. „Máme už vybrané restaurace, kde nám nejvíce chutná, ale kamkoli jdeme, tak se tady lidi o nás starají úplně skvěle. Snesou nám modré z nebe,“ usmála se Strýcová.

Dnes si Češky půjdou vybírat šaty na společnou čtvrteční večeři týmů. „Jsme ženské, tak chceme vypadat hezky. Musíme si zkusit, které šaty nám budou nejvíce slušet,“ podotkla Barbora Strýcová.

V minulosti do výběru mluvila také Petra Kvitová, jenže ta tentokrát nedorazí. Zotavuje se po operaci ruky, po přepadení ve svém prostějovském bytě.

Strýcová si po návratu z Austrálie od tenisu odpočinula na horách. „Byla jsem na Šumavě. Jezdila jsem na snowboardu.“

Neriskovala případné zranění? „Risk je, i když jdete ven a přecházíte silnici,“ řekla. „Měla jsem helmu a dávala si pozor. V týdnu to bylo fajn, bylo tam méně lidí, ale v pátek jich už bylo více, takže to bylo nebezpečnější, ale to jsem toho už nechala.“