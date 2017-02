Máme víc možností. To je luxus, říká před Španělskem kapitán Pála

Ve své pozici je nejúspěšnějším mužem historie Fed Cupu, ale že by mu to snad mělo stačit? Kdepak s tím na Petra Pálu.

„Holky hrají po dlouhé době doma, motivace je velká. A když ji mají hráčky, bylo by divné, pokud by ji neměl kapitán,“ říká Pála, architekt pěti českých triumfů v prestižní týmové soutěži. „Vyhrát trofej je pořád něco speciálního. Tlak je velký, ale holky to zvládají výborně. To, že se předvedou před domácím publikem, je koření jejich kariér.“

Loni dokráčely Češky za pohárem třemi duely venku, nyní startují v Ostravě. Sobotní program začne od 13.30 Barbora Strýcová s Garbine Muguruzaovou a po ní se představí Karolína Plíšková proti Laře Arruabarrenaové.

Muguruzaová zatím ve Fed Cupu ve dvouhře neztratila ani set. Bude favoritkou?

Je čas vyhrát ten první a uvidíme, jak se s tím popere ve druhém (úsměv). Bylo by ideální, aby Bára vyhrála první set, ale hraje proti hráčce, co je v desítce, vyhrála grandslam a na dalším byla ve finále. Bára nenastoupí jako favoritka, ale jako hráčka, která může vyhrát, ano. S tím do zápasu musí jít.

Jak na španělskou jedničku?

Máme informace z různých zápasů, teď se musíme dohodnout, co na ni bude platit. Při standardním výkonu by Bára měla mít šanci na vítězství, ale může se stát, že bude hrát skvěle a vyhrát nemusí. Trošku bude záležet, jak se bude dařit Muguruzaové, která hraje rychlý a nátlakový tenis. Bára tenhle rytmus musí nějakým způsobem narušit – aby soupeřka nevěděla, co na ni přijde.

Jak silná je Arruabarrenová?

Kája (Plíšková) je větší favoritka. Ve Fed Cupu je zkušená, hraje dobře. Myslím si, že Kájina hra na ni bude platit, proto je důležité, aby hrála tak, aby se sama cítila komfortně. Pak ji může přehrát.

Sobotní dvouhry jsou jasné, co dál?

Nejdřív jsme čekali, jak se holky budou cítit, jak to bude s povrchem. Teď to máme takhle na sobotu a neděle se ještě může změnit. Máme luxus v tom, že máme více možností do dvouhry i do deblu; uvidíme, co se bude dít a jak se kdo bude cítit. Taky to může skončit 16:14 ve třetím setu (úsměv). Počkáme a v sobotu si sedneme.

Pomáhají v tomto směru hodně zkušenosti?

Já už zažil tolik různých přesmyček.. Budu velmi rád, když to bude po sobotě 2:0, to by byl velký krok k vítězství, ale i za stavu 0:2 se pořád hraje. Máme tak silný tým, že by to bylo stále hratelné. To je ovšem všechno teorie, pak začne praxe.

Možnosti vám rozšiřuje i povedený výkon Lucie Šafářové na Tchaj-wanu, že?

Je skvělé, že dostala volnou kartu a uhrála semifinále. Člověk vidí, že má další hráčku, to je pro mě dobrá zpráva. V neděli může být připravená nastoupit na dvouhru i na debl.