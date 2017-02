ON-LINE: Tenistky vstupují do Fed Cupu, Strýcová dostala kanára

V druhém utkání představí Karolína Plíšková s Larou Arruabarrenaovou.

Češky získaly prestižní týmovou trofej třikrát za sebou a pětkrát za posledních šest let.

Loni dokráčely tenistky za pohárem třemi duely venku, nyní startují v Ostravě. „Holky hrají po dlouhé době doma, motivace je velká. A když ji mají hráčky, bylo by divné, pokud by ji neměl kapitán,“ říká Pála, architekt pěti českých triumfů. „Vyhrát trofej je pořád něco speciálního. Tlak je velký, ale holky to zvládají výborně. To, že se předvedou před domácím publikem, je koření jejich kariér.“