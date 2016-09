Favoritem squashového ME v Praze je mistr světa Gaultier

Hrát se bude od středy do soboty a mezi šestnácti českými zástupci v pavoucích se největší naděje dávají Janu Koukalovi a Anně Sermeové (dříve Klimundové).

Při pražském mistrovství Evropy v roce 2005 se Koukal senzačně dostal do finále. „Byl to jeden z největších úspěchů mé kariéry. Bylo by skvělé něco takového zopakovat, ale konkurence je opravdu vysoká,“ řekl Koukal, sedmnáctinásobný domácí mistr. „Určitě bych chtěl uhrát čtvrtfinále, cokoliv navíc bude bonus.“

Druhý hráč světa Gaultier má s Veronikou Koukalovou, sestrou Jana Koukala, syna Nolana, a tak bude hrát tak trochu doma. „Proto bude hezké hrát před rodinou a přáteli. Samozřejmě, občas mě někdo může překvapit, ale vždy chci vyhrát a získat v Praze svůj desátý titul,“ uvedl Gaultier v tiskové zprávě před turnajem.

K jeho největším soupeřům patří jeho krajan a devátý hráč žebříčku PSA Mathieu Castagnet a tradičně také Španěl Borja Golán (16. PSA), který už ve finále ME třikrát prohrál, naposledy loni v Bratislavě právě s Gaultierem.

Domácí nadějí mezi ženami může být Sermeová, 86. hráčka světového žebříčku, která se v červenci provdala za Lucase Sermeho, francouzského squashového reprezentanta. „Určitě bych se chtěla udržet mezi osmi nejlepšími,“ řekla hráčka, která se v srpnu probojovala v Belfastu do semifinále turnaje okruhu PSA.

V Praze bude největší favoritkou její švagrová Camille Sermeová. Anna se světovou šestkou trénuje a v rámci přípravy spolu byly v Monaku. „Zpočátku byly tréninky zaměřené na fyzičku a pak jsme hodně hrály,“ popsala Sermeová. Na jejich vzájemný duel na evropském šampionátu by mohlo dojít ve čtvrtfinále.

Vedle Camille Sermeové patří k favoritkám její krajanka Coline Aumardová či Nele Gilisová z Belgie, juniorská mistryně Evropy z roku 2014. O postup do závěrečných kol se bude pokoušet Zuzana Kubáňová, česká jednička a mistryně světa v racketlonu.

Finálové zápasy jsou na programu v sobotu 10. září a živě je bude od 12:00 přenášet ČT sport.