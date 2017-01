56 a 64 let. Mladí chybějí, extraligu stolních tenistů hrají veteráni

Legendy českého stolního tenisu Milan Orlowski a Jindřich Panský hrají nejvyšší domácí soutěž za KT Praha, ač mají 64 a 56 roků. „My se tím už jenom bavíme, aspoň se pořád hýbeme, je to celý náš život,“ prohlásil Jindřich Panský. „Dokud to půjde, tak chceme bavit sebe i diváky.“

Odmítl však, že by extraligu pojímali exhibičně. „To zase ne, i když v Ostravě proti TTC to minule exhibice byla,“ zmínil prohru 1:4 s vedoucím celkem soutěže. „Ale to jen proto, že soupeř byl nad naše síly, to my dokážeme odhadnout. Jsou opravdu lepší, takže jsme jen chtěli, aby z toho lidi, co přišli, aspoň něco měli.“

Jindřich Panský

Čím to je, že mezi českou stolnětenisovou elitou je tolik starších hráčů? „Mladí bohužel nejsou,“ odpověděl Panský. „Potřebovali bychom více mladých a těch moc není, asi bychom je napočítali na prstech jedné ruky. Za zmínku stojí Polanský, Martinko, Klos a ten zbytek už bohužel zaostává.“

To potvrzuje také ostravský trenér Tomáš Demek. „Je mi to líto, ale kvalita českého ping-pongu jde dolů, což je špatně.“ Hned však dodal: „Ale vezměte si, jaká byla kvalita těch starších hráčů, když ještě dokážou hrát na takové úrovni. Jen dokazují, že měli světovou kvalitu. Jejich generace byla výjimečná, porazila Číňany.“

Lukáš Pavlovský, třicetiletý hráč TTC Ostrava, si myslí totéž: „Byla to velice úspěšná generace, kterou pinec baví. Evidentně ho nedělali pro peníze jako někteří kluci dneska. A pořád do něj mají chuť a hrají dobře. Klobouk dolů před nimi.“

Před staršími protivníky smeká i nynější reprezentant Tomáš Tregler z TTC Ostrava. „Pořád si udržují výkonnost a hrají dobře. A čím to je? Asi tím, že ostatní jsou slabší, jak jinak to říct,“ podotkl šestadvacetiletý Tregler, který si neumí představit, že by nejvyšší soutěž hrál ještě v 64 letech jako Milan Orlowski. „Teď ne, ale kdo ví, jak to bude,“ usmál se.

Orlowski: Věk se prodlužuje

Milan Orlowski upozornil, že věk se prodlužuje celkově. „Ale to, že pořád můžeme hrát extraligu, je i tím, že se dnes hraje na riziko, takže tak zkušení stolní tenisté jako Korbel, Person, Samsonov se svými zkušenostmi, se svou obrovskou herní jistotou stačí těm mladším,“ tvrdí Orlowski.

Připomněl, že dříve se hodně hrálo na jistotu a výměny byly dlouhé. „Dnes se hraje na jednu ránu a ještě malé sety tehdy byly do jednadvaceti bodů, což bylo také daleko náročnější. Takže i tím se věk trochu prodlužuje. A Petr Korbel ukázal pořád svou výbornou výkonnost i v Lize mistrů. Už také tolik netrénuje, ale pořád má tu ruku a hraje výborně.“

Jindřich Panský (vlevo) a Milan Orlowski ve čtyřhře

Orlowski je posedlý sportem, díky čemuž se stále udržuje v kondici. Přitom aktivní kariéru ukončil v roce 1997. „Tehdy jsem začal dělat státního trenéra, ale zjistil jsem, že mi samotná hra moc chybí, takže ping-pong hraju třikrát týdně, k tomu chodím na tenis. Pořád lyžuju. Nemám zdravotní problémy, tak to jde.“

Dlouhověkost má v genech. „Táta v osmdesáti vyhrál mistrovství Evropy veteránů a hrál až do devadesáti,“ připomněl. „Ale že bych to táhnul tak dlouho, to ne... Ale když necháte auto v garáži, tak vám zreziví. A stejné to je s člověkem. Pokud budete ležet na gauči, tak se v mém věku už nikdy nerozhýbete.“

Milan Orlowski připustil, že se navíc stále může zdokonalovat. „Vždycky jsem se snažil koukat, jak se stolní tenis vyvíjí,“ řekl. „Teď se třeba snažím balon popotáhnout, hrát aktivněji. Člověk se pořád učí, ale samozřejmě jsou tam i nějaké hranice.“

Všichni se ale shodují v jednom - start někdejších špičkových hráčů, je pro extraligu oživením. „Je to určitě lákadlo pro diváky, kteří třeba Orlowského a Panského dlouho hrát neviděli,“ prohlásil Tomáš Demek.