Házenkáři Dukly ukončili plzeňskou nadvládu a slaví mistrovský titul

Dukla získala čtvrtý titul v samostatné historii a první od sezony 2010/11. Triumfem ukončila panování Plzně z uplynulých tří ročníků soutěže.

„Je to něco úžasného. Chtěli jsme to zvládnout a dali jsme do toho všechno do poslední kapky a urvali jsme to,“ řekl jeden ze strůjců triumfu Milan Kotrč pro tvcom.cz.

Dukla vstoupila do utkání povzbuzena páteční výhrou a rychle získala vedení 9:5. Skvěle opět chytal brankář Tomáš Petržala a Plzeň si vzala po osmnácti minutách oddechový čas, ale Dukla udržela poločasové vedení 12:8.

Ve druhé půli rozjel svůj brankostroj Jakub Sviták. Vstřelil osm gólů ze svých devíti v utkání a výrazně se zasloužil o výhru Dukly. Čtyřmi brankami ho podpořil Milan Kotrč, který odchází do Německa a s Duklou se rozloučil triumfem.

Plzeň sice snížila v druhém poločasu na 16:18, ale Dukla znovu odskočila do pětibrankového náskoku. „Víc jsme chtěli, a to bylo vidět od začátku do konce. Když se něco pokazilo, tak se to vrátilo zpět,“ uvedl levý křídelní hráč Kotrč.

Duklu i ve druhém poločase držel brankář Petržala, který v klíčovém okamžiku chytil sedmičku Ivancevovi. V závěru už Dukla vývoj kontrolovala.