Výhra o gól byla málo. Extraliga házenkářů ve Strakonicích nebude

Jihočeši zabojovali. Vyhráli v hale týmu, který byl v loňské sezoně bronzový v nejvyšší soutěži, ale vítězství 27:26 na postup nestačilo.

„Myslím si, že jsme měli na to Hranice porazit o ty vytoužené tři branky. Tentokrát to nebylo o zkušenostech Kučerky, rozhodly drobnosti. Před klukama smekám, ostudu neudělali, ale hraje se na postup a baráž jsme prohráli. Takže převládá zklamání,“ komentoval po zápase pro web házenkářského svazu trenér strakonického týmu Roman Marienka.

Jihočeši ještě v poločase vedli o dvě branky, kdy byli opravdu blízko senzačnímu postupu. Nicméně v infarktovém závěru náskok neudrželi. A radovat se tak mohli jen z jednogólového vítězství.

A to hlavně zásluhou nejlepšího střelce z hranické strany Mičkala, který v zápase zaznamenal jedenáct branek. Pět z toho proměnil ze sedmimetrových hodů. Na druhé straně byl v sedmičkách také stoprocentní Mošovský, který nastřílel celkem gólů devět.

„Strakonice odehrály velice dobrý zápas, přes hranici svých možností a my jsme nedokázali ubránit jejich útočnou hru. Měli jsme problémy především ve středu obrany. V útoku nám chyběla střelba spojek. Naštěstí jsme i díky šťastné ruce Mičkala prohráli pouze o gól a extraligu udrželi,“ hodnotil duel trenér Hranic Libor Hrabal.

Jihočeši i bez postupu do extraligy mají za sebou velice povedenou sezonu, kdy s přehledem vyhráli druhou nejvyšší soutěž, což je v historii klubu zatím největší úspěch. „Celkově to byla úspěšná sezona, ovládli jsme první ligu a završili to skvělým představením v tomto dvouzápase,“ dodal kouč Strakonic Roman Marienka.