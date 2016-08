Divoké karty pro Ryder Cup: evropským golfistům má pomoci i Pieters

Golfový svátek Letošní Ryder Cup bude od 30. září do 2. října hostit golfový klub Hazeltine v americké Chasce. Kapitán USA Davis Love oznámí, komu udělí divoké karty, v neděli.

Kromě Pieterse je v týmu obhájců vítězství z minulých tří ročníků souboje mezi Evropou a USA dalších pět nováčků. Na debut v Ryder Cupu mohou těšit také Angličané Danny Willett, Chris Wood, Andy Sullivan a Matt Fitzpatrick a Španěl Rafael Cabrera-Bello.

Na předloňském triumfu se spolu s Westwoodem a Kaymerem podíleli další členové týmu Rory McIlroy ze Severního Irska, Henrik Stenson ze Švédska, Sergio García ze Španělska a Justin Rose z Anglie, kteří si zajistili nominaci na základě svých výsledků.

Pieters si řekl o místo výbornými výkony v posledních týdnech. O uplynulém víkendu zvítězil na turnaji European Tour v Dánsku, předtím skončil při obhajobě prvenství ve Vysokém Újezdu druhý a na olympijských hrách vybojoval čtvrté místo. Clarke ho vzal do družstva na úkor Skota Russella Knoxe, který rovněž doufal v premiérovou účast na Ryder Cupu.

Lee Westwood Darren Clarke Martin Kaymer

„Včera jsem Russellovi volal a musel mu to říct. Byl to asi nejtěžší telefonát, co jsem kdy měl. Ale Thomas na mě udělal velký dojem tím, jak v posledních čtyřech týdnech hrál. Nemohl jsem ho opominout,“ vysvětloval Clarke.

Na nedávném českém turnaji European Tour se představil i bývalý první hráč světa Westwood, který bude reprezentovat Evropu již podesáté. U posledních tří evropských triumfů v soutěži byl i další držitel divoké karty Kaymer.