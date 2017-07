Příprava na zlatou obhajobu poslala Samkovou na sedm týdnů do světa

Vrchlabská rodačka a její týmoví kolegové Vendula Hopjáková a Jan Kubičík za sebou mají první ze sedmi tréninkových týdnů, během nichž vystřídají Nový Zéland, Chile a Argentinu. Vedle tréninku na sněhu budou také sledovat, jak se vypořádávají s aklimatizací.

Vítězka posledního ročníku světového poháru Samková má za sebou trénink na suchu, hodiny trávila v posilovně a na kole a běháním zvyšovala vytrvalost. Posilovala mimo jiné horní část těla, aby byla silnější na startech, při kterých ztrácela. „Asi jsem silnější, ale ještě ne úplně nejsilnější,“ řekla po letní přípravě.

Samková se věnovala také problematickým ramenům. „Chodila jsem k fyzioterapeutovi, mám každý den cvičení jenom na ta ramena. Může to být lepší, ale jsem s tím zatím spokojená. Pocitově je to určitě lepší,“ pochvalovala si.

Na Zélandu tým trénuje hlavně skoky, aby z nich závodníci neměli přílišný respekt. „Těch skoků v lajně je třeba pět, rozdílných druhů. My jezdíme a hlavně skáčeme. Ježdění v trati pak bude pokračovat dál, kdy už strach z toho lítání mít nebudou,“ uvedl trenér Jakub Flejšar.

Do Argentiny čeští snowboardcrosaři dorazí 17. srpna. V Patagonii budou na velké trati trénovat společně s řadou dalších světových týmů. „Budou tam ti nejlepší jezdci. To je na jednu stranu nevýhoda, protože mohou některé věci odkoukávat, Evku si natáčejí všichni. Na druhou bude výhoda, že si zajezdí s těmi dobrými,“ řekl Flejšar. Na začátku září je v Argentině na programu úvodní závod nového ročníku světového poháru.

Samková takhle brzký začátek SP zažije poprvé: „Vůbec nevím, co od toho čekat. Je to ve zvláštní dobu, pak je dlouhá pauza. Ale budeme hodně rozježděný.“

Závod v Argentině může být prostorem pro zkoušení taktiky. „Je dost možné, že tam trenérsky budeme zkoušet varianty, které by pak mohly nastat na olympijských hrách v Koreji,“ uvedl Flejšar.

Já a nejlepší zélandská mrkev pod sluncem! #samcizcestovic #bestofmrkev #honor9nacestach Příspěvek sdílený Ave Ávokmas (@samcizant), Čec 25, 2017 v 10:22 PDT

Vrcholem sezony bude únorová olympiáda v Pchjongčchangu, kde bude Samková obhajovat zlato ze Soči. „Všichni okolo mě jsou vyhrocený a já se snažím to neřešit. Stejně si myslím, že je to zbytečný. Nemá cenu na to myslet ani v den závodu,“ poznamenala.

K úspěšné aklimatizaci v Koreji by mohl českým sportovců pomoci i projekt Českého olympijského výboru, na kterém se snowboardcrossaři podílejí. Prostřednictvím aplikace v telefonu budou poskytovat odborníkům data, jak se jejich tělo vyrovnává s časovým posunem. Čekají je tři přesuny do různých časových pásem. V době, kdy by podle českého času měli spát, budou v cizině nosit speciální brýle s oranžovými skly.