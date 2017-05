Poruba potřebuje dvě výhry na Slavii. Minarčíková pořád věří v postup

„Pořád věřím, že i po takovém výsledku doma, po naší špatné hře, oba zápasy v Praze vyhrajeme a do finále postoupíme,“ prohlásila porubská pivotka Eva Minarčíková.

Ta v závěru základní části interligy Porubě citelně chyběla. Nejprve měla potíže se zády, poté ji skolila viróza. V prvním duelu se Slavií opět rozrážela obranu soupeřek, přestože není zdravotně úplně v pořádku. „Záda mě trápila delší dobu. Už je to lepší, ale sem tam to cítím. Vracet se do hry je pro tělo velký záhul.“ S jejím návratem by se měla zlepšit i koncovka týmu. „Člověk ví, že má vystřelit pod nohy, nahoru, okolo rukou, ale ne vždy to vychází,“ řekl ke špatné střelbě porubský trenér Peter Olšavský. „Ale co je divné, že to v tom zápase se Slavií nevyšlo ani u jedné hráčky. Možná trochu lepší momenty měla Minarčíková, která uměla rány umístit. Ale naše střelba z dálky byla žalostná.“

V čem se musejí Porubanky zlepšit, aby sérii se slavistkami otočily? „Musíme proměňovat šance, ale mnohem lépe musíme i bránit,“ upozornila Eva Minarčíková. „Za tou naší porážkou se Slavií byla v první řadě špatná obrana. Celkově nám nefungovala, nepomáhaly jsme si. A musím vinit i sebe, protože v prvním poločase nám šly góly hodně přes pivota, bylo jich osm, což je dost.“

V tom prvním utkání to podle Minarčíkové nebyla Poruba. „Nevím, co se stalo, neumím to popsat,“ povzdechla si. „Ale když nám nejde obrana, nemůže šlapat ani útok. Je to spojené.“ Minarčíková odmítá, že by výkon sokolek ovlivnilo, že Slavii chyběly spojky Kamila Kordovská a Tereza Pokorná. „V hlavě jsem to neměla. Je ale fakt, že jsme se o tom s holkami bavily. To však naši hru nijak neovlivnilo.“ Co se musí stát, aby Poruba nadcházející duely zvládla? „Každá musíme začít od sebe a dělat to, co máme. Plně se soustředit na každý moment a nemyslet na nic jiného. Pak se to vše promítne do zápasu,“ řekla Eva Minarčíková.

Víru Porubankám dává i pět let stará zkušenost. Také tehdy šly do play-off z pátého místa v interlize a nakonec vybojovaly titul. „Třeba tomu tak bude i letos. Věřím tomu,“ řekla odhodlaně Minarčíková. „Po té prohře se semkneme a ukážeme, co jsme předvedly na Challenge Cupu.“

V něm Poruba prošla až do semifinále, když otočila souboj s polským Elblagem, na jehož hřišti prohrála o pět branek. „Teď musíme jakkoli vyhrát, vyhrát... Stačí i o gól, což je možná lepší, než to bylo s Elblagem, ale v Praze se hraje velice těžce. Celkově to je venku složitější,“ uznává Minarčíková.