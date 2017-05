Chyby z koncovek odstraníme a budeme vyhrávat, slibuje debutantka Kopecká

„Určitě jsem dnes mohla hrát lépe. Byla jsem hodně nervózní, ale pořád platí to, že jdeme do zápasu z plné přípravy a snad se budeme zlepšovat. Pro mě osobně tam určitě byly i lepší okamžiky, od toho se musím odpíchnout a bude to dobré,“ okomentovala křídelnice KP Brno svůj výkon.

Na hřišti strávila sedm minut, a i když se jí nepodařilo skórovat, předvedla několik velmi dobrých obranných zákroků. Ukázala tak, že se trenér Beneš nemusí bát dát jí větší příležitost.

Češkám však ani ve druhém utkání ve Varech nevyšla koncovka. V pátečním duelu s Lotyšskem promarnily šestnáctibodové vedení, Čína dokázala otočit jedenáctibodovou ztrátu. Hostitelky turnaje navíc ještě půl minuty před koncem vedly o bod, ale pak se prosadila zblízka nejlepší střelkyně soupeřek Li a svěřenkyně trenéra Beneše už nedokázaly odpovědět.

„Nesmíme si pořád nechávat utíkat náskok. Sice jsme dnes nevedly o tolik, jako včera, ale stejně jsme měly celkem zápas pod kontrolou a vlastními chybami jsme se o něj připravily. Číňanky měly velkou výškovou převahu a dokázaly ji plně využít. Vlastně i ten jejich rozhodující koš padl z podkošového prostoru,“ podotkla zklamaně Kopecká.

Reprezentace je však stále v plné přípravě a do herního rytmu se teprve dostává. I proto věří rodačka z Brna, že se výkony budou zlepšovat.

„Celkově mě mrzí, že jsme nezvládly tu koncovku stejně jako včera, ale nedá se nic dělat. Máme ještě v přípravě dost času, abychom se zlepšily a naše výkony i mé osobní určitě půjdou nahoru. Odstraníme chyby v koncovkách a budeme vyhrávat,“ říká sebevědomě Kopecká.

Pro hráčku bronzového týmu domácí soutěže je složitý i přechod od Ženské basketbalové ligy na mezinárodní úroveň, která je přece jen rychlejší.

„Porovnávat reprezentační úroveň s českou ligou je velmi těžké. Mezinárodní basketbal je mnohem tvrdší a silovější. U nás nevadí, když není člověk tak vysoký. Tady, když je hráčka menší, musí mít něco navíc, čím bude vyčnívat, a to nemá každý,“ ví 173 centimetrů vysoká Kopecká.

Na druhý zápas dorazila do KV Areny i velmi slušná návštěva, která domácí tým ve vyrovnané koncovce i přes neúspěch podporovala. Po zápase pak obklopily hráčky davy malých basketbalistek s žádostí o autogram.

„Fanoušky tady v Karlových Varech musím hodně pochválit. Je to tady už snad sedmý ročník turnaje, diváci jsou zvyklí chodit na dobrý basketbal a hrají se tu vyrovnané zápasy, takže je určitě se na co dívat. Ke konci začali i docela fandit a byl to příjemný pocit. Po zápase tu rozdáváme spousty podpisů, na což nejsem úplně zvyklá,“ poděkovala fanouškům Kopecká.