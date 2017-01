Vítečková, patronka basketbalového šampionátu: Snad bude víla čarovat

Nebylo to poprvé, co podobou otázku musela zodpovídat. Ale činí tak stále stejně. „Návrat? Určitě ne,“ vypálí Eva Vítečková, která před své dívčí basketbalové příjmení po svatbě přidává Hlaváčková.

Však to zkoušeli i povolanější. „Už na losování mistrovství Evropy mi pan trenér Beneš hned říkal, jestli nechci začít trénovat. Nedokážu si to představit. A hlavně nechci patřit mezi skupinu těch, co se vracejí natřikrát. Když jsem řekla, že končím, tak končím,“ neváhá s odpovědí.

Vítečkové je 34 let a v Hradci Králové na autogramiádě propagovala šampionát, na němž budou v Česku bojovat její nástupkyně. Patronkou není sama, dalšími tvářemi jsou jiné legendy Hanka Horáková a Ivana Večeřová. „Můj odhad? Nejlepší by bylo vyhrát všechny zápasy,“ zasměje se Hlaváčková-Vítečková, ale dobře ví, že síla její generace s tou stávající měřit nelze.

A vypočítává sílu sokyň ze skupiny: „Na Španělky hrát prostě neumíme, byť domácí atmosféra dělá své. Ukrajina má jednu klíčovou hráčku, Maďarsko posílilo o moc šikovnou Američanku. Člověk by si ale stejně nevybral. Věřím, že nám prostředí pomůže a Shiny bude čarovat.“

Eva Vítečková vlevo s dalšími patronkami ME Ivanou Večeřovou a Hanou Horákovou.

Shihy je animovaná víla, oficiální maskot akce. Ona čaruje v upoutávkách, parta s Vítečkovou, Horákovou a dalšími často kouzlila na hřišti. Evropský titul z roku 2005 a světové stříbro z domácího šampionátu 2010 zůstávají jejich nejslavnějšími momenty, ale život už je jinde.

Z první zmíněné je matka a nestěžuje si.

„Basket mi vůbec nechybí,“ říká. „Ráda se podívám v televizi na USK nebo na reprezentaci, ale v hale jsem byla za poslední rok jako divačka asi jen dvakrát. Dceři jsem koupila malý koš a střílím si s ní doma. To stačí.“

Že by tedy rostl nový talent? „Nevadilo by mi, kdyby hrála basket. Hlavně aby něco dělala,“ popisuje Hlaváčková-Vítečková. „Je to dřina, ale hezká dřina. Člověk projezdil velkou část světa, skoro celou Evropu, pozná spoustu skvělých lidí. Nikdy bych jí nic takového nezakazovala.“

VIDEO: Oficiální Mascot Shiny FIBA EuroBasket Women 2017 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O Češkách před červnovým šampionátem říká: „Tým nebude favoritem, může jen překvapit.“ Podstatné bude i to, zda tahounka Kateřina Elhotová zvládne návrat po mateřství. O něčem podobném jedna z patronek vůbec nepřemýšlela. S rodinou kariéru uzavřela.

„Jsem v nulové kondici,“ culí se. „Vážně! Nikdy jsem ji neměla dobrou, to se můžete zeptat trenérů. Běhat na hřišti s balonem je něco trochu jiného než běhat po oválu. Fyzičku nejvíc získáte, když hrajete - a já hrála hodně. Já a kondice, to jinak nešlo dohromady. Teď už vůbec.“

Přemlouvání je tedy zbytečné. A tak bude bývalé basketbalové eso aspoň držet palce, aby Češky občas zakouzlily jako víla Shiny.