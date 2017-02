Basketbalistky USK utrpěly v Eurolize vysokou porážku s Kurskem

Pražanky tak přišly o šanci na první místo ve skupině, které si dvě kola před koncem základní části definitivně zajistil ruský celek. Za týden čeká české mistryně duel s Fenerbahce Istanbul o druhou příčku znamenající domácí výhodu pro play off, turecký tým se dnes na USK bodově dotáhl.

„Hodně nepovedený zápas. Měly jsme šílenou střelbu. Začalo nám to padat až v poslední čtvrtině, kdy to už nešlo stáhnout. Pro nás jsou nejdůležitější poslední dva zápasy. Dnes to mohl být jen bonus, ale to nejdůležitější nás ještě čeká,“ řekla České televizi autorka sedmi bodů Alena Hanušová.

Zatímco soupeř nastoupil do utkání velmi dobře připravený zejména v obraně, Pražankám jakoby chyběla koncentrace. V prvních čtyřech minutách nedaly ani bod, což udalo ráz celého utkání. Hostující hráčky skvěle bránily, zejména nejužitečnější hráčku soutěže Sonju Petrovičovou, a nedávaly domácím žádnou šanci chytit se.

Už první čtvrtinu tak Kursk vyhrál 20:5 a postupně navyšoval rozdíl ve skóre až na 34 bodů. O vítězi už v poločase nebylo pochyb. Českým mistryním se alespoň povedlo ve druhé půli vyrovnat obraz hry a nakonec ještě alespoň porážku zmírnit. A to hlavně díky Petrovičové, která se nakonec chytla a se 14 body byla nejlepší domácí střelkyní.

V útoku však předvedly hráčky USK nejhorší výkon za poslední dva roky. Méně bodů v Evropské lize daly naposledy v lednu 2015 doma proti Galatasarayi Istanbul při prohře 43:72.

„Byl to výbuch. Kursku stačil průměrný výkon. V první půli to vypadalo na ručník, nebyly jsme schopné dát koš. Střelba byla jen 17 procent, katastrofální doskok, neměly jsme se o koho opřít. Útok vůbec nefungoval, obrana alespoň trochu. Ve druhé půli už to bylo uvolněnější a trochu jsme to zkorigovaly, ale to už bylo rozhodnuto,“ konstatovala trenérka Natália Hejková.

Euroliga basketbalistek

Skupina A

ZVVZ USK Praha - Dynamo Kursk 49:73 (5:20, 13:36, 28:55)

Nejvíce bodů: Petrovičová 14, Xargayová 9, Hanušová 7 - Kirillovová 16, McCoughtryová a Vadějevová po 11. Fauly: 15:19. Trestné hody: 13/11 - 4/3. Trojky: 4:6. Doskoky: 29:44.

Fenerbahce Istanbul - Wisla Krakov 71:60

20:30 Schio - Montpellier

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 12 12 0 942:743 24 2. USK Praha 12 9 3 897:760 21 3. Fenerbahce Istanbul 12 9 3 864:801 21 4. Montpellier 11 6 5 686:720 17 5. Schio 11 5 6 807:743 16 6. Wisla Krakov 12 3 9 790:874 15 7. Mersin Büyüksehir 11 1 10 707:832 12 8. Györ 11 1 10 630:850 12

Skupina B:

Orenburg - Bourges 69:61

20:30 Salamanca - Šoproň