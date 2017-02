Basketbalistky USK opět nestačily na Fenerbahce a postupují jako třetí

V play-off tak nebudou mít výhodu domácího prostředí a pravděpodobně se utkají s ruským Orenburgem. K udržení druhé příčky potřebovaly české mistryně vyhrát ideálně o pět bodů.

„Jsme smutné z výsledku, protože jsme byly blízko, ale nestačilo to, i když jsme hrály slušný zápas,“ litovala trenérka Natália Hejková. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Musíme v tom hledat pozitiva. Play-off z třetího místa se nám v posledních letech daří, tak musíme doufat, že to bude i letos,“ připomněla, že v předchozích dvou sezonách s týmem rovněž skončila třetí ve skupině a následně postoupila do Final Four.

Pražanky se sice trápily s přesností střelby a nedávaly otevřené pokusy, zatímco soupeř trefoval i přes těsnou obranou, ale nasazením a dobrou obranou nedovolily Turkyním výrazněji odskočit.

Na obou týmech bylo vidět, o jak důležité utkání jde, touha vyhrát z hráček sálala. Na hřišti se sváděla velká bitva, stejně jako v hledišti, neboť do Prahy dorazily dvě stovky fandů Fenerbahce a spolu s domácími příznivci vytvářeli bouřlivou atmosféru.

Ve třetí čtvrtině si Pražanky opět vybraly slabší chvilku v útoku, když neproměnily několik snadných střel, a hostující tým odskočil na devět bodů. USK však zvedla česká reprezentantka Alena Hanušová, která dala sedm bodů v řadě a zařídila, že se do poslední části šlo za vyrovnaného stavu.

Výborný zápas hrála Candice Dupreeová, která předváděla zatím nejlepší výkon od lednového návratu do USK. S 19 body byla nejlepší střelkyní zápasu. „Candice se hned po příchodu zranila a to ji limitovalo. Už v sobotu v lize ale bylo vidět, že pohyb už má normální. To je před play-off dobrá zpráva,“ uvedla Hejková.

Navíc se dařilo zápas znechutit střelkyni Fenerbahce Alexandrii Quigleyové, která pak míjela i otevřené střely. Šest minut před koncem se tak USK povedlo odskočit na sedm bodů. Ale ani Fenerbahce se nenechalo zlomit a znovu srovnalo.

A v koncovce byly hostující hráčky přesnější. Klíčovou trojku dala do té doby trápící se Quigleyová a USK už neměl sílu prohru odvrátit. V posledním duelu se Schiem tak budou Pražanky hrát hlavně o pohodu před play-off.

„Potřebovaly jsme k slušné obraně ještě jednoho střelce. Ony měly pět dvouciferných střelkyň, my jen tři. Rozhodující moment byly čtyři fauly Laii Palauové. Musela na chvíli ze hry, koncepce se nám trochu zhroutila a koncovku jsme prohrály 6:21,“ hodnotila Hejková.

Třetí místo a souboj s Orenburgem však nebere jako tragédii. „Každé místo kromě čtvrtého je pro nás hratelné. Bohužel nás čeká nepříjemná cesta do Orenburgu. Pokusíme se připravit tak, abychom v play-off uspěly. Tlak bude na Orenburgu, který bude muset první zápas vyhrát, jelikož pak jede k nám. My zas nechceme dvakrát cestovat tu příšernou cestu k nim,“ dodala zkušená trenérka.

Euroliga basketbalistek - 13. kolo

Skupina A:

ZVVZ USK Praha - Fenerbahce Istanbul 63:71 (12:18, 29:31, 47:47)

Nejvíce bodů: Dupreeová 19, Petrovičová 15, Hanušová 10, Kia Vaughnová a Xargayová po 8 - Quileyová a Stricklenová po 16, Lavenderová 15, Grudaová 11. Fauly: 18:13. Trestné hody: 7/4 - 12/9. Trojky: 7:8. Doskoky: 35:37.

Mersin Büyüksehir - Wisla Krakov 74:83

Dynamo Kursk - Schio 70:64

20:00 Montpellier - Györ

Skupina B:

Šoproň - Hatay Büyüksehir 95:98 po prodl.

20:00 Bourges - Salamanca

20:15 Polkowice - Villeneuve