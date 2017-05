Evropští giganti chtějí být jak kluby NBA. Odmítají ctít repre pauzy

Stanovisko klubů znamená, že se euroligoví hráči v některých reprezentačních utkáních nejobjeví. Po nedávných požadavcích čtyř nejsilnějších španělských klubů v čele s Realem Madrid a FC Barcelona na redukci programu španělské ligy je to v krátké době druhý konfrontační výstup vůči zápasovému kalendáři.

První muž Euroligy Jordi Bertomeu nyní tvrdí, že takto se nejlepší evropské kluby rozhodly už dávno a teď se svého stanoviska jenom drží. V minulých měsících přitom vedení soutěže naznačovalo, že bude mezinárodní kalendář respektovat.

Euroliga nyní plánuje zápasy v datech blokovaných pro reprezentaci. A možná ustoupí pouze s Eurocupem, který pořádá.

„Posunout euroligové zápasy je skoro nemožné. Ale to nesmí být náš problém. Je to problém těch lidí, kteří nachystali absurditu. Vždyť je jasné, že nejlepší hráči budou chybět,“ vzkazuje Bertomeu.

Naráží tím na absenci hráčů z NBA.

„Fanoušky neoblbnete. Kvalifikace na mistrovství světa musí vypadat tak, aby v ní mohli startovat všichni hráči. Chystaná kvalifikace sama sebe od prvního okamžiku znehodnocuje. A nechápu, proč něco požadují po evropských týmech, když to po klubech NBA nežádají. To se pochopit nedá. Tahle podoba kvalifikace nedává nikomu smysl, bylo by rozumné to ještě zvážit. My o tom mluvíme už čtyři roky a navrhovali jsme řadu alternativ, druhá strana o tom ale slyšet nechce,“ rozhovořil se Bertomeu pro španělské rádio Cardeňa Ser.

Zároveň si však nechává otevřená vrátka ke změně. „V červenci bude možno toto rozhodnutí ještě upravit,“ vzkázal Bertomeu.

Mezinárodní basketbalová federace FIBA zatím na toto prohlášení nereagovala. První reakce přišla od Španělské hráčské unie. A ta se staví na stranu FIBA.

„Euroliga si tohle nemůže dovolit, protože pravidla nutí hráče respektovat pozvánky do národního týmu,“ tvrdí Rafa Jofresa, generální sekretář unie.