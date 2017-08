Satoranský se chopil role vůdce: Chci, aby tlak zůstal na mě

„Chci, aby tlak zůstal na mě,“ chápe se dvoumetrový Pražan své dirigentské úlohy. A dodává i jednu z ingrediencí receptu na český úspěch: „Budu muset hrát lépe než v přípravě.“

Tomáši, jaké jsou vaše dojmy z rumunské Kluže?

Jsem mile překvapený organizací. Hala je krásná, hotel je také super, i jídlo. Vše šlape a nemůžeme si na nic stěžovat.

Očekáváte společně s domácími, že proti vám bude v pátek stát nejen rumunský tým, ale i plná hala fanoušků?

Jsem na to sám zvědavý. Někdo říkal, že má být vyprodáno. Někdo, že zas ne. Uvidíme, jak bude domácí tým podporován. Pro mě je ale vždy velký zážitek hrát před plnou halou fandící domácímu týmu. Vždy mě to spíš nabudí. Bylo tomu tak před čtyřmi lety ve Slovinsku, nebo pak v kvalifikaci v Maďarsku.

Jak vnímáte, že turnaj začínáte zrovna proti domácímu týmu?

Nemyslím si, že by to měla být jejich výhoda. První zápas doma bývá hodně těžký. To se nám potvrdilo i ve Slovinsku před čtyřmi lety, kdy jsme málem domácího favorita porazili. Budou se chtít doma ukázat a budou nervóznější. Samozřejmě ale i pro nás je to možná nejdůležitější utkání turnaje, protože rozhodne o tom, jak se to pro nás bude vyvíjet. Podle toho se určí rozložení sil ve skupině.

Cítíte větší zodpovědnost za výsledek než kdykoli dřív?

Budu se snažit tu zodpovědnost rozhodit mezi víc hráčů. Máme tu velice kvalitní hráče, kteří mohou být dost nebezpeční, když jsou agresivní. Chci, aby tlak zůstal na mě, ale zodpovědnost musí být na týmu. Jsem rád, že je tu Jirka Welsch, který toho zažil nejvíce z nás všech a v těch těžkých zápasech nám může hodně pomoc.

Je to v rámci vaší reprezentační kariéry zatím největší tlak?

Už před dvěma lety jsem byl s Honzou Veselým hlavní lídr.

No právě. To byl v týmu také Veselý.

Tak pokud to berete takto, pak asi ano. Z tohoto pohledu je to asi nejtěžší turnaj. Bude záležet na tom, jak se s tím vypořádám. Budu muset hrát lépe než v přípravě, kdy moje hra nebyla taková jako dřív v nároďáku, ještě to nebylo ono. Ale už mám za sebou velmi těžké zápasy v nároďáku jako play-off na EuroBasketu před dvěma roky. Takže se toho nebojím.

Dotkla se vás už předstartovní nervozita?

Většinou bývám nervózní těsně před zápasem při hymnách. Je to pro mě signál, že jsem připravený. Takže doufám, že budu nervózní.

Před pár dny vás trápilo lehké zranění. Jak jste na tom po zdravotní stránce nyní?

Jsem na sto procent připravený. Na dva dny byl za mnou fyzioterapeut s Washingtonu. Hodně mi pomohl, docházel jsem i na terapie. Bylo dobře, že jsem nejel do Lotyšska a raději se připravoval na tento turnaj, na kterém záleží.

Ten člověk z Washingtonu přijel kvůli tomuto problému?

Ne, to byla spíše náhoda, že jeho příjezd byl naplánovaný zrovna na dobu, kdy jsem ho nejvíc potřeboval.

Co jste spolu dělali?

Korektury. Zvyšovali námahu na jedné noze, aby nebyly přetížené úpony. Bylo potřeba uvolnit tělo a dát mu oraz.

Mezi dva klíčové zápasy s Rumunskem a Maďarskem se vklínilo Španělsko, což je pro vás, bývalého hráče Sevilly a Barcelony, prestižní zápas, že?

Speciální bude kvůli tomu, že tam znám skoro všechny. Ale také víme, že to pro nás není ten hlavní soupeř. My musíme věnovat všechnu koncentraci především těm dalším dvěma soupeřům. Možná někdo z trenérů už dělá skauting na Španělsko, ale my všichni se maximálně soustředíme jen na Rumunsko a na to, jak vstoupíme do turnaje.

Jaký je váš osobní názor na rumunský výběr a jeho hru?

Hlavní video teprve budeme mít. Hrají hodně zónu, na to si musíme připravit útok. Také mají vysoké hráče, takže to bude hodně o doskoku, který potřebujeme zlepšit.

Je nepříjemné, když ty hráče neznáte ani podle jmen, protože nehrají ve sledovaných soutěžích?

Někdy ano. Bývá lepší, když už znáte jejich silné stránky a víte, na co se připravit. Neznat většinu týmu může být zrádné, ale máme ještě dva dny, abychom je co nejlépe nasledovali z videa a byli co nejlépe připravení.

Je možné, že byste si proti Španělsku odfrknul?

Já si neplánuji odfrknout ani v jednom zápase. Ale nelze nic řešit takhle dopředu, je třeba reagovat až na to, co se stane, na vývoj ve skupině. Zápas se Španělskem je ale svátek i pro nás, protože je to hlavní favorit na titul a málokdy se poštěstí hrát proti týmu s osmi hráči z NBA.

Jak se těšíte na souboje s vším vrstevníkem Rickym Rubiem? Dnes se s ním potkáváte v NBA.

V NBA jsme proti sobě nehráli, protože jsme se nedostali na palubovku ve stejný čas. Nebo spíše já se nedostal na palubovku. Ale hráli jsme proti sobě už na mistrovství Evropy 2013. Je to jeden z nejtalentovanějších rozehrávačů, ale není to jen o něm. Rodríguez je možná ještě nebezpečnější. Nelze se soustředit jen na jednoho španělského hráče.

Pocítil jste, že pro některé soupeře je výzvou porovnávat se s vámi coby s hráčem z NBA?

Týmy mě hodně chtějí dostat od míče, zdvojují mě, hrají na mě presink, aby míč vyvážel někdo jiný. Ale nemyslím si, že by soupeři byli na mě namotivovaní kvůli tomu, že jsem NBA hráč.

Před šampionátem jste prý hovořil s rumunským gigantem Gheorghem Muresanem, který žije ve Washingtonu. Co jste si řekli?

Bylo to, když jsme s Washingtonem hráli doma se San Antoniem, tedy proti Pauu Gasolovi. Pak jsme se s ním oba sešli po zápase. Už jsme věděli, že budeme oba tady v jeho rodné Kluži. Povyprávěl nám o městě a popřál štěstí. Říkal, že je to basketbalové město, kde nás budou fanoušci milovat. Tak jsem na to zvědavý.