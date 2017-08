Domácí budou pod tlakem, věří kouč Růžička. Chce dominovat v protiútoku

„Rumunsko je tým složený zejména z hráčů rumunské ligy, jen tři mají zkušenost ze zahraničí. A rumunská liga patří do evropského průměru. Ale třeba Kluž pravidelně hraje evropské poháry. I Marcel Tender, trenér Rumunů a Kluže, má zkušenosti s evropským basketbalem. Takže neradno Rumuny podceňovat. Je to tým, který hraje hodně týmově a je sehraný,“ charakterizoval soupeře Růžička.

Rumuni budou mít také výškovou převahu. „S tím se vyrovnat bude alfa a omega úspěchu. Uvidíme, s čím přijdou. Jestli budou chtít, abychom se přizpůsobovali my jejich výšce, nebo naopak oni naší menší a rychlejší sestavě. To bude otázka utkání z obou stran,“ tuší Růžička.

„Měli bychom ale mít výhodu v rychlosti. Musíme dominovat v přechodové fázi. Tam je klíč k tomu, abychom byli v zápase úspěšní,“ dodal.

Věří, že český tým se vyrovná i s bouřlivou kulisou v Kluži, pokud se potvrdí informace o vysoké návštěvě.

„Je dobře, když bude plno a bude bouřlivá atmosféra. Nemůžu mluvit za hráče, ale za sebe to člověka víc motivuje. Když máte plný barák, tak se nesoustředíte, jestli fandí proti vám, nebo s vámi. Bude to jen dobře. Máme hodně zkušených hráčů, kteří v takovém prostředí hráli, ať už Jirka Welsch, Tomáš Satoranský, Patrik Auda, Vojta Hruban... Takže si nemyslím, že by to mělo být něco, co by nám svazovalo ruce,“ řekl mladý kouč, který v české lize vede Svitavy.

Luboš Růžička během tréninku českých basketbalistů v Kluži

Myslí si také, že je dobře, že turnaj pro Čechy začíná právě soubojem s Rumunskem. „Oni budou po třiceti letech startovat na EuroBasketu a ten tlak z prvního utkání v domácím prostředí na ně bude velký. Takže kdybychom zachytili správně začátek, můžeme je ještě znervóznit, a jsem rád, že si to rozdáme hned na úvod. To je alespoň můj pohled,“ dodal.

Navíc bude hned v úvodu jasné, jak na tom český tým bude z hlediska postupových šancí. „Karty jsou dané jasně. Tohle je pro nás klíčový zápas ve skupině. Možná určí celý ráz ve skupině a třeba i našeho působení na šampionátu. Plán je postoupit ze skupiny, a jestli chceme postoupit, tak musíme Rumuny a pak Maďary porazit,“ řekl Růžička.