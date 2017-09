EuroBasket 2021 by mohla hostit Praha, Češi myslí na kandidaturu s Němci

Německo chce podat kandidaturu jako hostitel jedné či dvou základních skupin a play-off. Hledá však partnery, kteří by jí pomohli s dalšími skupinami. A po letošním mistrovství Evropy basketbalistek v Praze a Hradci Králové, které si FIBA po organizační stránce pochvalovala, se Němci rozhodli oslovit ČBF spolu s Polskem, které má také zájem.

„Hledáme ještě čtvrtého do party. Všechno je to ale v úvodní etapě. Němci nás oslovili s tím, co bychom na to řekli a jak by se nám to líbilo. My jsme řekli, že by se nám to asi líbilo, ale je třeba o tom dál diskutovat,“ řekl českým novinářům na EuroBasketu v Kluži generální sekretář ČBF Michal Konečný.

Zatím neuměl říct, jak moc je reálné, že by se nejlepší basketbalisté Evropy sešli v Praze.

„Jedna skupina EuroBasketu by nebyla zas až tak finančně náročná, ale je to obrovská akce, která vyžaduje podporu státu, města, ministerstva. Budou volby, tak záleží, jak bude nakloněná situace ke sportu. Zatím je to otevřené a jen se o tom bavíme,“ sdělil Konečný.

Příští týden by mohlo být jasněji poté, co se zástupci Česka, Německa a Polska sejdou na jednání v Istanbulu v rámci play-off EuroBasketu a budou projednávat detaily, se kterými pak Konečný seznámí výkonný výbor ČBF na jednání 18. září.

Zatím jedinou jistotou v případě kandidatury je, že by se hrálo v pražské O2 Areně, kde bylo také play-off letošního šampionátu žen. „V Česku ani jiná aréna, která by připadala v úvahu, není. Požadavek je kapacita 15 000 diváků,“ dodal Konečný.