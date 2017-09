Velké představení malých národů: trojka od půlky i smeč od pasu

V hlavních rolích:

Slovinský kapitán Goran Dragič, který se chce po turnaji s reprezentačním dresem loučit. I v jedenatřiceti předvádí kousky, kterými prorazil v NBA. V lay-upech na nataženou ruku je mistrem Evropy.

Jeho spolubydlící Luka Dončič, osmnáctileté dvoumetrové děťátko, které s chutí bere odpovědnost na sebe. Že v tomto věku útočí v zápasech EuroBasketu nebo Euroligy na triple-double, i na to si fandové vlastně už zvykli. Ale s jakou grácií si tenhle blonďáček umí vykoledovat faul na zkušenějších borcích?

Zázračný lotyšský čahoun Kristaps Porzingis, v počátku narážející na připravené Slovince, s blížící se koncovkou pravý tahoun, střídající trojku s drtivou smečí. Bylo z toho 34 bodů, nejlepší střelecký počin na turnaji.

Ve vedlejších rolích:

Klidná síla Klemen Prepelič. Čtyřiadvacetiletý hráč z Paris-Levallois je na turnaji třetím nejlepším slovinským střelcem a jeho jistota při trestných hodech (12/12) spolurozhodovala.

Anthony Randolph, americký pivot, kterého Slovinci „splašili“ narychlo před šampionátem. V počátku výrazný, postupem času přehrávaný Porzingisem - i vinou nasbíraných faulů.

Třicátník Gašper Vidmar, který se Lotyšům dostával pod kůži bloky, fauly i jedním hodně důrazným dunkem.

Dairis Bertans, v úloze prvního lotyšského rozehrávače důležitý muž představení. Osmadvacetiletá posila Olimpie Miláno se směle poměřovala i s hvězdným Dragičem.

Čtyřiadvacetiletý Davis Bertans, mladší, vyšší a úspěšnější z bratrů. Střelec ze San Antonia předvedl jednu čtyřbodovou akci, avšak potřeboval, aby mu těch pokusů z dálky spadlo do koše ještě aspoň o dva víc. Šest ze 14 je na něj málo.

Janis Timma, pětadvacetiletý silák, který v létě odmítl Real Madrid, přednost dal Baskonii. Zápas rozjel tak, jako by mu měl patřit. Jeho potetovaná paže byla všude, ale ve druhé půli zůstal - na svůj standard - neviditelný.

Dvaadvacetiletý pivot Rolands Šmits, kterého si u Fuenlabrady předplatila Barcelona. Spolehlivý záskok za stejně starého Porzingise.

Nejhezčí úterní momenty na EuroBasketu, v akci jsou Dragič, Dončič, Porzingis, Šmits a Vidmar:

První čtvrtina:

Lotyši jsou skvělí střelci snad od přírody, ti nejlepší Slovinci za nimi o moc nezaostávají, a tak se od počátku rozjela bodová mašina. V první desetiminutovce kouzlili Dragič, Randolph a spol. Vytáhli se k 34 bodům oproti 23 lotyšským.

Druhá čtvrtina:

Že by se Lotyši vzdali? Ani nápad. Porzingis se začal rozjíždět, Timma tlačil Slovince do pomyslného kouta. Bratři Bertansové pálili. Gordan Dragič vypadl Slovincům načas ze hry, když dostal loktem do hlavy. Bylo z toho 32 lotyšských bodů za čtvrtinu a vedení 55:51, nejvyšší za celý zápas.

Výjimečnost střeleckého představení dokazuje i poločasová statistika za tři: Slovinsko - úspěšnost 50 procent, Lotyšsko - 53 procent.

Goran Dragič táhl Slovince do semifinále EuroBasketu:

Stejně jako proměněné trojky se však klíčovým postavám obou stran množily na kontech také osobní chyby. To je faktor, který uvolnil obrany, ale hrozil, že koncovka bude postrádat hvězdy.

Třetí čtvrtina:

Vstup do druhé půle vyšel Slovinsku dokonale. Randolph rychle vyrovnal a chvíli poté měli Slovinci k dispozici sedmibodový náskok. Lotyše po bezmála čtyřech suchých minutách vrátil do vody Porzingis smečí. Ještě lepší kousek předvedl o chvíli později Šmits.

Kolem zápasu však tyhle momenty neotočily. Naopak. Přišel Porzingisův faul číslo čtyři a Slovinsko si při jeho absenci došlo pro dvouciferné vedení. Za třetí část zvládli Lotyši jen jedenáct bodů.

Čtvrtá čtvrtina:

O to větší střeleckou chuť však měli Pobalťané v závěrečné části. Jen Porzingis během ní zvládl bodů 16. A do hry je vrátil jeden útok, ve kterém posbírali šest bodů - dva za trestné hody, jeden za technickou pro Slovince a tři po trefě z následné držby míče.

Lotyši tlačili, Slovinci odvraceli nápor. Lotyši se přiblížili. Slovinci měli Dončiče a Dragiče. První z nich trefil senzační trojku o desku, když vypálil nedaleko půlící čáry, a vzápětí si připravil další tříbodové zakončení.

Luka Dončič sestřelil Lotyšsko:

Porzingis ale taky umí!

Co s nepřesnou přihrávkou? Dlouhán vytáhl míč od pasu a v letu ho zasmečoval do koše. Co s přesnou přihrávkou na střed trojkového oblouku? Poslat míč obroučkou. A rozdíl byl jednobodový.

Kristaps Porzingis v duelu se Slovinskem:

Dragič však byl na hřišti rovněž. Donesl míč do koše a svůj tým dostal na plus pět. Půl minuty do konce. Dončič byl vzápětí jistý z trestných hodů.

„Je mu sice jenom osmnáct, ale s jakým klidem hraje,“ chválil Dončiče po zápase Dragič. „Máme velké štěstí, že je na naší straně.“

Rozhodující moment přišel teprve pár sekund před koncem. Davis Bertans dává rychle za tři. Čtyřbodový rozdíl je stále příliš, jenže: ve stejnou chvíli, kdy Bertans vystřelil, Randolph pod košem trhnul rukou Porzingisovi, že hrozilo zranění. Ten si útok nenechal líbit a vřava znamenala pro oba dva konec v utkání - stejně tak pro Davise.

Byla to už čtvrtá, pátá a šestá technická v zápase. Sedmou v ten samý moment obdržela slovinská lavička.

Kdyby byli sudí přísnější na Randolpha, Lotyši mohli dostat šanci vyrovnat. Ale nestalo se.

Slovinci si pak v klidu připravili vyhození na Klemena Prepeliče - a ten spolehlivě završil skóre na 103:97. Jako odměnu sbalil vítězný míč.

Jeho tým bude o víkendu útočit na první velkou medaili, ve čtvrtek dojde v semifinále na souboj neporažených se Španělskem.

Sestřih z utkání Slovinsko - Lotyšsko: