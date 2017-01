Ledecká po snovém víkendu: Jednou chci utéct i těm úplně nejlepším

Po sobotním nejlepším umístění v kariéře jste si nyní vyrovnala osobní maximum v superobřím slalomu. Vládne spokojenost, je to tak?

Rozhodně jsem spokojená, líbilo se mi to. Jízda byla taková... asi jsem si myslela, že se mi lyže budou jednodušeji zařezávat, ale trochu mi to skákalo. Ale spokojená jsem s výsledkem i s jízdou.

Byl to pro vás zatím nejlepší lyžařský víkend?

Každý závod je něčím výjimečný, tady to bylo skvělý, já jsem si to hrozně užila. Nasbírala jsem zase spoustu zkušeností, které si ponesu dál. Výhodou bylo, že jsem tady jela už loni, takže jsem ten kopec znala. Hodně zkušeností jsem získala i od Ondry, který tady přijel a řekl mi spoustu užitečných věcí. Jsem ráda, že tady se mnou celý tým byl a moc mi pomohl...

Znovu jste měla vysoké startovní číslo, až 46. Projevilo se to na trati?

Asi už nebyla tak krásná jako na začátku, ale zároveň nebyla ani nějak extrémně náročná. Byla rychlá, tvrdá, některé části byly až vyjeté na led, takže se tolik nerozbíjely. Možná tam bylo čtyři pět zákeřných míst, kde byla trať rozbitější a musely jste si hodně najet. Některé holky to chtěly jet napřímo, ale pak to nešlo moc vybrat. Bylo důležité vzít tyhle kritické brány více seshora a nadjet si je. Takhle jsme to s týmem vyhodnotili, takže jsem v klidu sjela dolů.

Takže možná i trochu sázka na jistotu?

Nejsem typ, který by riskoval. Spíš se ze sebe snažím vydat všechno, co jsem se naučila v tréninku. Vím, že na nějakou jízdu mám a na nějakou ne. Tenhle standard se snažím pořád posouvat, ale v tréninku, ne v závodě.

Kdyby vám někdo během čtvrtečního večera řekl, že v Ga-Pa nakonec budete třináctá ve sjezdu a devatenáctá v super-G, co byste si pomyslela?

(Zasměje se) Že není normální. Jsem strašně ráda, že jsem tu mohla jet, mohla jsem si to užít, nasbírala jsem spoustu zkušeností a ty výsledky jsou skvělý bonus.

Po čtvrtečních problémech žaludek drží?

Musím zaklepat, že jo.

V Garmisch-Partenkirchenu jste loni startovala ve Světovém poháru vůbec poprvé. Jaký ten rok byl?

Užila jsem si ho a myslím, že jsem se zase posunula o kousíček dopředu. Snad to bude příští rok zase lepší, dělám pro to maximum.

Připadáte si po tom roce i o něco ostřílenější?

Je fajn, že některé kopce už znám. Už v Zauchensee jsem to cítila a i tady jsem to měla najeté a jela trochu jinak a sebejistěji.

V devíti závodech ze dvanácti jste bodovala. To je bilance, kterou jste na začátku sezony asi sama nečekala, že?

To popravdě ani nevím, to jste mě překvapil, já to nepočítám. Ale je to hezké, když se to takhle řekne.

Trenér Tomáš Bank o vás říká, že jste udělala obrovský pokrok v technice.

Posunula jsem se ve výsledcích, tak snad i v technice. Hodně jsme na tom pracovali doufám, že ještě zapracujeme. Stále dělám spoustu chyb, které musím napravovat a dohánět.

Kam to podle vás mezi lyžařkami můžete dotáhnout?

Chci vyhrát každý závod. Budu se pokaždé snažit k tomuto cíli dostat blíž.

Jak se sama po roce cítíte mezi lyžařkami? Je tam nějaký rozdíl?

Ani ne, pořád stejně. Jsou to tady kolem mě hrozné frajerky. Je mi ctí, že mezi nimi můžu stát a jezdit s nimi z kopce. Pořád jsou na trochu jiné úrovni než já a doufám, že jednou dosáhnu toho, abych s nimi soupeřila v setinách. Už takhle je to fajn, přibližuju se, ale chtěla bych se přiblížit ještě daleko víc a pak jim třeba ještě utéct (usměje se).

Lichtenštejnská lyžařka Tina Weiratherová na trati superobřího slalomu v Ga-Pa.

Takže už vás nevnímají jako takového exota, jako tomu bylo v minulé sezoně?

Zrovna teď jsem se bavila s Tinou Weiratherovou. Koukala jsem ještě na holky, které jely po mě, jakou mají stopu a nevšímala si, kdo je druhá a třetí. Jen jsem věděla, že Lara vyhrála. A tak jsem se Tiny zeptala, která skončila. Řekla mi, že třetí, tak jsem jí moc gratuloval a ona na mě: Já všem říkala, že se nebudu radovat a dávat rozhovory, než sjede dolů Ester. Tak jsem se smála, bylo to od ní strašně milé. Všechny holky jsou strašně hodné, protože je neohrožuju (zasměje se).

To spíš zní, jako kdybyste začínala mít podobnou pověst, jako kdysi Ondřej Bank, kterého se taky lyžaři v cíli báli...

To zatím ne, Tina si dělala legraci. U Ondry to mysleli smrtelně vážně.

Jaký budete mít teď program před mistrovstvím světa?

Zase přeskakuju na snowboard, v Rogle pojedeme Světový pohár v obřáku. Pak jsme uvažovali, že pojedeme nějaké slalomy a obří slalomy na lyžích, abych si vylepšila startovní pozici a nemusela jet nominační závod na mistrovství světa. Ale uvidíme, jak na tom po Rogle budu se silami, jestli se mi bude chtít. Při nejhorším si ty nominační závody zajedu a tam se to rozsekne.