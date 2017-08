Od moře rovnou na sníh. Do olympiády to uteče, tuší šampionka Ledecká

Turisté si sem jezdí odpočinout a načerpat energii z královské kombinace blankytného moře a bílých pláží. To Ester Ledecká na ostrově Lefkada pod dohledem svých nejbližších naopak dře. A letos víc, než kdy jindy.

„Bylo to fantastické. Už zase,“ nenabaží se světová šampionka na „prkně“ rodinné tradice, která spojuje příjemné s užitečným. „Měla jsem prodlouženou fyzickou přípravu, zase jsme někde přidali. Mám radost a dobrý pocit, že jsem na sezonu připravená zase o trošku líp.“

Co by ji mělo v olympijském ročníku posunout vpřed? „To jsou výrobní tajemství,“ usmívá se. Tak aspoň něco: „Dělali jsme hodně s lodními lany. Silová cvičení. Skákali jsme a bláznili.“

Z téměř dvou měsíců pod řeckým sluncem by měla těžit až do zimy, která má v únoru 2018 jasný vrchol: olympiádu v horách Jižní Koreje.

Jedním z šéfů byl opět její slavný dědeček, hokejový mistr světa Jan Klapáč.

„Pořád se držíme starého konceptu, který vymyslel děda. Vede to můj head coach-maminka. Má pořád někde stopky a něco měří,“ líčí. „Taky jsme různě posbírali moudra. Tohle je hlavní příprava, během sezony už pak mám hodně tréninků na sněhu. Potom je složité ještě makat v tělocvičně a nadávkovat to, abych to vydržela.“

Ester Ledecká na svahu i v civilu, zde jako host v pořadu moderátora Jana Krause.

22letá Ledecká nezažívá žádné buď, anebo; skloubí vášeň pro moře i hory. „Bavilo mě to. Miluju windsurfing, každopádně mi bude chybět, ale na sníh už se těším. Je to moje hlavní náplň,“ říká.

Proto ve čtvrtek zamířila na opačnou stranu světa, na lyžařské soustředění do Chile. „Z letní přípravy jsem jela rovnou na deset dnů na ledovec, snažila jsem se vrátit do rytmu, trošku si to osahat,“ líčí. „A nezapomněla jsem to. Kopec ještě sjedu,“ baví se.

Do její přípravy se čím dál více bude zapojovat i Ondřej Bank, byť do Chile zamíří ještě bez něj. Plán je nabitý a pestrý: Švýcarsko, Rakousko, USA, lyže i snowboard. Ledeckou tato „obojživelnost“ pořád baví.

A nejinak tomu bude pro olympiádu.

„Vypadá to, že pokud se nic nezmění, mohla bych se nominovat na super-G a obřák. Sjezd a kombinace se mi bohužel kryjí se snowboardem,“ říká. I přesto, že nemůže do všech disciplín, má před sebou na české poměry unikátní plán. A ani ji nenapadlo, že by tomu mělo být jinak.

Jen jedna podmínka tu je: „Kdybych cítila, že na to nemám, že to ohrozí moje výkony, což se nestane, tak bych to vymyslela jinak.“ Ale dvojité zátěže se vůbec nebojí. „Z předešlých sezon jsem na to natrénovaná. A měla bych to úplně v pohodě zvládnout,“ říká.

Ve stále ještě slunečných srpnových dnech se zdají být klání v Jižní Koreji tuze vzdálená, kalendář je ale přísnější. V Pchjongčchangu vše vypukne za necelého půl roku: „Bude pořád co dělat, takže to uteče rychle.“

Ledecká bude patřit k hlavním postavám české výpravy, medaile se od ní čekají. Stres? Závazek? Ne tak docela. „Olympiáda by se měla brát jako všechny ostatní závody. Celému tomu haló okolo se snažím trochu vyhnout,“ nabízí svůj pohled. „Já se těším na celou sezonu a všechny závody.“

Od moře do hor, od dřiny k vítězstvím, tak to u ní funguje dlouho. I letos?