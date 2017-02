Ledecká: Je na čase, abych začala sjezdy jezdit jako normální člověk

Už při úterním superobřím slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici Ledecká zavadila o jednu z branek a kvůli tomu chybovala, v pátečním kombinačním sjezdu prováděla něco podobného. Nakonec v součtu sjezdu a slalomu obsadila dvacáté místo.

„Já to jako malá nehrála, tak si to asi teď kompenzuju,“ kritizovala se Ledecká. Už při prohlídce trati slyšela rýpnutí od kouče Tomáše Banka: „Tuhle branku najeď blízko, ale ne tak, že ji zase vyhodíš i s kořenem,“ nabádal ji.

Problém Ledecké spočívá v tom, že až příliš při jízdě vystrkuje lokty. „A když jsem dál od branky, tak se jí snažím dotknout, abych posbírala nějaký ten bod do hry, což je strašný zlozvyk,“ uznala se smíchem. „Ale snažím se to eliminovat. Je na čase, abych začala jezdit při sjezdu jako normální člověk,“ prohlásila.

I přes horší výkon ve sjezdu mohla být s výsledkem při premiérovém startu v kombinaci mezi světovou elitou spokojená. Zvlášť když slalom prakticky nemá čas trénovat a mezi „zatočenými“ brankami jela teprve podruhé v sezoně.

„Ani nebudu říkat, kolikrát jsem to letos trénovala, to by se spočítalo na prstech jedné ruky,“ konstatovala Ledecká. Přesto se chce i této disciplíně v budoucnu víc věnovat. „Budu se snažit to natrénovat, aby i výsledky byly lepší. Líbí se mi to, baví mě to, uvidíme, jak na to bude čas,“ přemítala.

Mistryně světa ve snowboardingu je zvyklá na lyžích jet jen jednu závodní jízdu, případně při snowboardingu několik za sebou, ale v rychlém sledu. Kvůli startu v kombinaci ale její soutěžní den začal nezvykle už v 5:30 a skončil až odpoledne. „Šílený. Já fakt nejsem ranní ptáče, a když jdu na rozcvičku, tak jsem tak ráda, že tam mám toho fyzioterapeuta. Aspoň vidím, že někdo vstává takhle brzo a že v tom nejsem sama. Pro mě je to hrozný, já bych ty brzký rána zrušila,“ uvedla.

Náročná byla i neustálá improvizace kvůli tomu, že se měnil start sjezdu kvůli špatné viditelnosti. „Pořád byly nějaký změny, člověk furt někde vysedává, stokrát za den se rozcvičuje a musí být furt ve střehu,“ líčila.

Aspoň ale Ledecká nemusela několikrát do zhruba 180 schodů, které mají muži cestou na start svého sjezdu. „Včera to šli trenéři třikrát s dvěma páry lyží a dneska nebyli schopný vyjít schody na snídani, to bylo vtipný,“ prozradila. „To jsem jim vůbec nezáviděla, ale na druhou stranu bych si to (trať mužského sjezdu) strašně chtěla zkusit, jsou tam hrozně hezký skoky a líbí se mi ten rozjezd, to musí být hustý. Ale nevím, asi bych se taky bála,“ komentovala úvodní pasáž mužského sjezdu zvanou free fall, volný pád.

V neděli se ve Svatém Mořici pojede sjezd, její silnější disciplína. V sobotu se Ledecká ještě nejspíš zúčastní tréninku. „Mám to fantasticky zvládnuté teoreticky, teď to ještě převést do praxe. Kopec je krásný, je to děsná zábava,“ řekla s úsměvem. „Tomášovi (Bankovi) se dnešní sjezd moc nelíbil, takže ještě budu muset na tom zapracovat,“ doplnila.