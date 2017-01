Nevzdává se, nefňuká. Ledecká je obojživelnice s duší bojovníka

V pátek ráno je bez energie a trenéry požádá o volno. U české obojživelnice nevídaná prosba. Z posledního tréninku před sobotním sjezdem se odhlásí.

Trenér Tomáš Bank ji ještě v pátek nabádá, aby v sobotu vůbec nestartovala. Že ještě není stoprocentně v pořádku a ať se raději připraví na nedělní superobří slalom.

Ráno už ale Ledecká hlásí, že je v pohodě. Od týmu dostává volnou ruku. Sama se má rozhodnout, jestli do sjezdu nastoupí, nebo ne.

Před startem se nacpe houskami, sýry, vypije litr coly a sní skoro celou tabulku čokolády. To aby měla dost energie na jeden z nejtěžších sjezdů v ženském Světovém poháru. „Byla jsem tak nacpaná, že jsem na startu sotva stála,“ přizná.

Ester Ledecká v cíli superobřího slalomu v Ga-Pa

Ale odpíchne se k 13. místu, nejlepšímu výsledku své krátké lyžařské kariéry. V neděli pak 19. příčkou vyrovná svůj top výsledek v superobřím slalomu.

Ten příběh dokládá, jak ohromnou bojovnicí Ledecká je. „Nikdy se nevzdává, nikdy nefňuká,“ říká o své svěřenkyni trenér Tomáš Bank. „Když ji něco bolí, tak se ani nepřizná, abychom jí nezakázali trénink. To je vlastnost, která ji dělá tak skvělou a zároveň je pro ni tak nebezpečná.“

Ano, hranice mezi přechodem lehkého zranění a ještě větším zdravotním průšvihem je hodně malá. „Já jí samozřejmě nechci nic zakazovat, ale třeba dvacátou jízdu v tréninku už jí zakážu. Ale stejně pak musím sundat tyče z kopce, protože ona by zase sjela,“ pousměje se Bank.

Ledecká má v tomhle svou hlavu. Dokud je jen trochu schopná fungovat, ze svahu se spustí dolů.

„Trenéři na snowboardu jsou z ní vyděšení. Ukazují na ni a říkají: Battery empty, vybitá baterie. Třeba italské snowboardové týmy mají regeneraci vychytanou, ale Ester skončí na snowboardu a vrhne se na lyže,“ říká Bank.

I hvězda lyžařského světa Lindsey Vonnová obdivuje: „Vůbec nechápu, jak to může dávat. Já jsem ráda, že umím lyžovat.“

Ale Ledecká to zvládá. Na snowboardu vede Světový pohár, je i mistryní světa. K absolutní světové špičce se pomalu blíží také na lyžích. „A takhle se mi to líbí, krůček po krůčku,“ říká sama.

Možná i proto se domluvila na spolupráci s Ondřejem Bankem, bratrem svého trenéra Tomáše a ještě v minulé sezoně aktivním lyžařem. Lyžařem rovněž s obrovskou duší bojovníka. „Jsou úplně stejní,“ vykládá o nich starší ze sourozenců Banků.

Oba to jsou bohémové, oba milují rychlost a oba žijí válkou na lyžích. U videa spolu tráví klidně hodiny a rozebírají nejmenší detaily. Právě Bank jako jediný jí může předat svůj pohled závodníka. „Spoustu věcí mi vysvětlil a opravdu mi to hrozně pomohlo. On je prima, má pořád dobrou náladu a jsem ráda, že tady je,“ vypráví Ledecká.

Ta už nyní klepe na brány nejlepší desítky seriálu.

A Tomáš Bank cítí: „Jednou může klidně vyhrát.“