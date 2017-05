Hvězdu z NBA stíhá Turecko za terorismus, naháněli ji až v Indonésii

Pivot z týmu Oklahoma City Thunder se rozepsal pro stránku The Players Tribune, která dává prostor sportovcům přímo.

Ještě před svým zadržením v Rumunsku pobýval Kanter v rámci činnosti své nadace Light Foundation v Indonésii, kde vedl basketbalovou kliniku pro děti. Na závěr se však moc nevyspal. V půl třetí ráno ho probudil bušením na dveře hotelového pokoje jeho manažer.

„Hledá tě policie,“ oznámil s vážnou tváří.

Indonéští strážci zákona ho přišli hledat večer do haly. Prý dostala tip od turecké vlády, že Kanter je „nebezpečná osoba“. Začali mladíka hledat a prý s ním chtěli mluvit.

Místní kontakty doporučily Kanterovi a jeho lidem jít ráno na policii a absolvovat výslech. To se však manažer rozhodl neriskovat.

Během chvíle si koupili letenky na nejbližší let, který mířil do Singapuru, a hodinu po probuzení už Kanter seděl v taxíku na letiště.

„Venku byla stále ještě tma. Nebyl jsem si jistý, jestli nás někdo nepronásleduje. Celou dobu jsem měl strach. Jestli se nestane něco s letadlem nebo na nás nepřijdou. Konečně jsme odletěli. Bylo půl šesté ráno,“ komentuje Kanter divokou noc.

Ze Singapuru se navazujícím letem dostali do Rumunska, kde už přišlo zadržení na letišti a zneplatnění Kanterova pasu. To bylo i díky hráčské asociaci NBPA a americkému ministerstvu zahraničí jen krátké a Kanter se mohl přes Londýn vrátit do USA.

„Tak týden jsem se neměl šanci převléknout. Včera v Londýně jsem si pral spodní prádlo v umyvadle na letišti. Ponožky mám stejné už ani nevím, jak dlouho. Mrzí mě, že jsem nemohl objet všechny své kempy, ale už se nedá nic dělat,“ postěžoval si Kanter.

Teď ho čeká hledání nové vlasti.

„V tuhle chvíli nemám žádné občanství, ale ono se to nějak vyřeší. V Americe jsem se cítil jako doma od první chvíle, co jsem se přiletěl, takže doufám, že se budu moci stát americkým občanem,“ doufám Kanter.

Také se svěřil ohledně reakce jeho spoluhráčů z klubu.

„Jsme taková velká rodina Thunder. Včera jsem se potkal s Nickem Collisonem a on neřekl ani slovo, jen mě objal. Russell Westbrook mi, hned jak se dozvěděl o mém zadržení v Rumunsku, napsal zprávu, jak mi může pomoct. Hned volal na hráčskou asociaci,“ ocenil rodák ze švýcarského Curychu (jeho otec tam působil na univerzitě) své spoluhráče.

Cestováním však trable trojky draftu z roku 2011 nekončí. V pátek vyšly najevo informace, že byl na Kantera v Turecku vydán zatykač. Turecký provládní deník The Daily Sabah oznámil, že ho vláda obviňuje z členství v teroristické skupině.

Zatykač se údajně týká Kanterova využívání messengerové aplikace Bylock, pomocí které podle deníku Sabah komunikují podporovatelé klerika Fetullaha Gülena. Ten je odpůrcem režimu prezidenta Erdogana a v současnosti žije ve vyhnanství v Pensylvánii.

Kanter se zatykači vysmál na sociálních sítích. Jeho twitterový a facebookový účet jsou však v Turecku zablokované.

Enesovy problémy zatím nesdílí jeho mladší bratr Kerem Kanter. Ten má ve svých dvaadvaceti letech našlápnuto k solidní kariéře, třeba i v NBA. Před čtyřmi lety byl nejlepším hráčem Turecka na evropském šampionátu do 18 let, kde jeho tým získal zlaté medaile.

I on už několik let těží z amerického vzdělávacího a sportovního systému. Hraje univerzitní NCAA za celek Phoenix Green Bay a po dvou slabších letech byl v letošní sezoně jedním z lídrů s jedenácti body a čtyřmi doskoky na zápas.

Letos se mladší z Kanterů přihlásil do draftu NBA s nadějí, že si ho některý z klubů vybere, před několika dny však využil možnosti stáhnout se. Poslední rok na univerzitě už nestráví na Green Bay, přestupuje do slovutnějšího Xavieru.