Všudypřítomný. Udoh si podmanil souboj s Realem, teď cílí na Kill Billa

Šestý výběr v draftu NBA z roku 2010, který se v zámořské soutěži příliš neprosadil, ale Euroliga mu svědčí, zastínil i největší oporu „bílých“ Sergia Llulla, jenž potrápil domácí Fenerbahce 28 body a osmi asistencemi.

Udoh však ve druhé půli ovládl vymezené území a k výhře svého Fenerbahce 84:75 přispěl 18 body, 12 doskoky, osmi asistencemi a dvěma bloky. Celkový rating jeho výkonu se zastavil na 35, což je nejvyšší číslo v historii v semifinále Euroligy.

„Byl to skvělý zápas. Klobouk dolů před Realem, který odehrál skvělou sezonu. Byla to obrovská bitva, ale straně moc nám pomohli fanoušci. Jen dvě asistence mi chyběly k triple-double, což je škoda, ale je to hlavně díky spoluhráčům, kteří se skvěle uvolňovali a proměňovali střely. Odehrál jsem skoro celé utkání, takže jsem dost unavený, ale máme den pauzu, takže to zvládnu,“ říkal Udoh hned po zápase reportérovi euroligového přenosu Jiřímu Zídkovi.

V sobotu měly všechny týmy na Final Four volno a Udoh tak mohl lehce oslavit devětadvacáté narozeniny. Od týmu dostal dort, v pravý dárek však doufá v neděli večer po finále (hraje se od 20 hodin, zápas vysílá O2 TV Sport).

Čeká je však možná ještě těžší práce. V prvním semifinálovém zápase totiž zaskočil Olympiakos Pireus favorizovaný tým CSKA Moskva 82:78, přestože po většinu utkání prohrával.

V závěru se totiž projevila genialita hvězdného Vassilise Spanulise, který klíčovou trojkou a svou jistotou v koncovce dotáhl svůj celek do finále.

Tam dojde na střet Spanulise s jeho bývalým trenérem a nyní lodivodem Fenerbahce Željkem Obradovičem, kteří se nemají rádi od chvíle, kdy Spanulis odešel z Panathinaikosu Athény vedeného právě Obradovičem k arcirivalům z Olympiakosu.

VIDEO: Sestřih semifinále Euroligy: Fenerbahce - Real Madrid Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na tiskovou konferenci před finále šel místo největší hvězdy Spanulise jeho tradiční spoluhráč Jorgos Printezis, aby se oba nemuseli potkat. Na adresu Spanulise se ale vtipně vyjádřil právě oslavenec Udoh.

„Slyšel jsem příběhy o Spanulisovi a viděl jsem, co dělá v koncovkách zápasů, ale věřím, že ho zastavíme. Musíme zabít Billa,“ rozesmál Udoh reportéry narážkou na Spanulisovu přezdívku Kill Bill a motto slavného Tarantinova dvojfilmu.