V Normě ve formě. Ujede Janík na Ecce Homo opět Čechům?

Jasno bude v neděli. Tým Nutrend Racing naplno pracuje na přípravě kompletní závodní techniky v čele se sportovními prototypy Norma i BMW M3 pro skupinu siluet. A Janík a spol. hlásí dobrou formu: naposledy si z italského Verzegnisu ve třetím závodě sezony odvezla šternberská stáj bronz.

Ve znamení tropického vedra se vydala bojovat o další body do mezinárodního poháru FIA dvojice Jiří Svoboda a Václav Janík. Své umění a rychlost jejich Norem poměřili s italskými piloty a dalšími účastníky poháru na alpském podhůří, kde vede klikatá cestička směrem k vrcholu Sella Chiazutan ve výšce 1 000 metrů nad mořem.

Vrchol od cíle dělí 5 600 metrů tratě, kterou zdobí všechny druhy zatáček a závodních úseků. Velmi těžká trať je pro jezdce velkou výzvou, Verzegnis neodpouští žádnou chybu. Hodně soutěžících zanechalo v okolí tratě své stopy po nehodách, které závodní den protáhly až do pozdního odpoledne.

„Verzegnis je velmi obtížná trať, kde každá jezdecká chyba znamená minimálně velkou ztrátu. Trať je hodně do kopce, svodidla blízko, stejně jako obrubníky lemující trať,“ řekl Svoboda. „Je to velká škola, soutěžit v Itálii. Je tady asi nejvyšší úroveň, co se týče konkurence. Najít recept na italské kopce není snadné,“ doplnil Janík.

Závodní depo bylo nabité do posledního místečka a startovní listina čítala okolo 230 startujících. Dlouhý průběh první závodní jízdy zřejmě zapůsobil i na časoměřiče, protože ti se při své práci pohybovali při měření času Václava Janíka s rozdílem pěti sekund. Prozradil to až rozbor časů podle onboardu.

„Jsem velmi rozladěn z časoměřičů. Podle našeho záznamu jsem byl o pět sekund rychlejší, než je v oficiálních výsledcích. Pokusíme se to vyřešit s pořadateli, ale pravděpodobně s tím nic neuděláme ani prostřednictvím oficiálního protestu k pozorovateli FIA. Kvůli této chybě jsme ztratili na čelo závodu a hodně mě to ovlivnilo před druhou jízdou,“ štvalo Janíka.

V ní se popral s nezáviděníhodnou situací tím nejlepším způsobem, když se mu i přes problémy s řazením podařilo zajet vlastní nejrychlejší čas víkendu 2:39,47 a zajistit si konečné třetí místo v hodnocení skupiny E2-SC.

„Tento závod nebyl rozhodně jednoduchý. Chtěli jsme bojovat o lepší umístění, ale pozlobila nás technika. Pak jsme zase soupeřili s větrnými mlýny v podobě náhodného času v první jízdě. Druhý výstup ve Verzegnisu už se přibližoval k našim možnostem a jsem rád, že se potvrdilo, že časomíra pochybila v první jízdě. Třetí místo v prototypech je tedy nakonec perfektní výsledek, který nám pomohl v rozhodnutí, že ten víkend měl smysl,“ přemítal Janík. „Myslím, že závod ve Verzegnisu mě pořádně připravil na nadcházející Ecce Homo, kde budeme chtít být v plné síle a navázat na loňský úspěch. Na domácí trati se opět představí kompletní tým, takže budeme mít opět co nabídnout k nahlédnutí našim příznivcům a partnerům.“

Svoboda, který dojel v Itálii sedmý ve skupině E2-SC, dodal: „Podařilo se nám zajet podle představ. Trápily mě snad jen pneumatiky, které na trati klouzaly. S výsledkem jsem v konkurenci spokojený. Nyní se stejně jako Václav těším na domácí Šternberk, kde to je každý rok vrchol vrchařské sezony.“