První etapu cyklistické East Bohemia Tour v Trutnově ovládl Sisr

V úvodní části závodu se od pelotonu odpoutala čtyřčlenná skupina ve složení Andreas Umhaller (Amplatz BMC), Fridtjof Röinas (Team Sparebanken Sör), Michal Malík (Lawi Author) a Jan Kovář (Whirlpool Author), která si postupně v pátém okruhu v okolí Lázní Bělohrad vypracovala až pětiminutový náskok.



Peloton však po horské prémii, kterou vyhrál Kovář, vedoucí skupinu dojel a o vítězi se rozhodovalo až v samotném závěru etapy. „Nejtěžší byly poslední dva kilometry před koncem, protože mi Tratnik v závěru ujel. Měl jsem na něj ztrátu asi sto metrů a dlouho jsem ho nemohl dojet,“ vypravoval Sisr v cíli. Tratnika nakonec dojel před poslední zatáčkou těsně před cílem v centru Trutnova. „Tak prudkou zatáčku na kostkách jsem úplně nečekal, ale naštěstí jsme to ustáli,“ dodal.

V závěrečné rovince pak 23letý český závodník nechal slovinského cyklistu za sebou a slavil vítězství. „Profilově to nebyla moc náročná etapa, byl v ní jeden kopec, na němž jsme se rozhodli, že by to chtělo trochu ́očesat ́ peloton, což se nám nakonec povedlo, a pak už jsme to zkusili na spurt.“



Sisr skončil druhý ve čtvrtečním městském kritériu Velká cena města Hradec Králové a po výhře v Trutnově se oblékl do žlutého dresu lídra East Bohemia Tour. Zároveň mu patří modrý dres pro nejlepšího sprintera.

V bílém dresu nejlepšího závodníka do 23 let vyjede do závěrečné druhé etapy v Opočně, Nor Fridtjof Röinas (Team Sparebanken Sör), puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře patří Janu Kovářovi (Whirlpool Author).

East Bohemia Tour končí v sobotu 10. září druhou etapou v Opočně (178 km).