Česká extraliga mě ohromila, chválí americký baseballista Brammer

Skvělé výkony si drží celou sezonu a má velký podíl na tom, že olomoučtí Skokani postoupili do nadstavby o titul. V ní jsou sice poslední, Brammer ale dál okupuje statistiky nadhazovačů a patří zároveň mezi deset nejlepších pálkařů soutěže.

„Slyšel jsem, že česká liga je dobrá. Chtěl jsem ji poznat a také pokusit se přispět k tomu, aby byla ještě lepší,“ říká skromně 27letý Američan Dylan Brammer.

Jak vzniklo vaše angažmá ve Skokanech?

V Austrálii jsme proti sobě hráli s Kubou Vojákem ve finále. Věděl jsem, že hodně dobrých a talentovaných hráčů z Austrálie jezdí hrát baseball do České republiky. Když jsem se dozvěděl, že Skokani hledají nadhazovače a vnitřního polaře, zaujala mě možnost si to vyzkoušet taky. Mám rád, když můžu nadhazovat, hrát v poli i pálit, protože když jsem byl ještě ve Státech, nastupoval jsem jen jako nadhazovač. Navíc jsem nikdy nebyl v České republice ani v Evropě, takže jsem se definitivně rozhodl přijet, poznat jinou ligu a užít si tu nějaký čas. Také mě lákalo zahrát si s Kubou a být součástí klubu, ze kterého pochází.

Hned v prvním zápase na nadhazovacím kopci jste předvedl 16 strikeoutů. Překvapilo vás to?

První zápas pro mě byl v Ostravě proti Arrows a byl to krásný zážitek. Sice jsme prohráli 5:6, ale byla tam skvělá atmosféra Opening Day. Po zápase byl ohňostroj a cítil jsem se, jako když jsem hrával doma ve Státech. Hned potom jsme hráli proti Arrows v Olomouci a já jsem poprvé nadhazoval. Dařilo se mi, byl jsem od začátku koncentrovaný, podali jsme dobrý týmový výkon a vyhráli 4:2. Šestnáct strikeoutů proti tak dobrému týmu bylo pro mě trochu jako splněný sen.

Jak se vám zamlouvá kvalita extraligy?

Než jsem přijel, měl jsem informace, že je česká extraliga dobrá soutěž, ale realita ještě předčila moje očekávání. Top týmy jsou lepší než ty, které jsem poznal v Austrálii. Byl jsem opravdu ohromený. Hodně mě zaujalo, jak jsou nejlepší týmy vyrovnané, jakou mají kvalitu a jak si to rozdávají už od začátku sezony. A jak už jsem říkal, to, že hodně hráčů z Austrálie šlo hrát do Česka, pro mě byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl přijet také a pokusit se přispět k tomu, aby byla soutěž ještě lepší.

To se vám výborně daří, ve sledované statistice nadhazovačů ERA (průměr umožněných bodů na zápas) jste s číslem 1,24 druhý v soutěži a v počtu strikeoutů s počtem 153 jasně vedete. Co to pro vás znamená?

Upřímně řečeno, mým cílem, když jsem sem přicházel, bylo mít nejlepší ERA a nasbírat co nejvíc strikeoutů. A jestli jsem z toho překvapený? Snažím se na sobě pracovat a zlepšovat se každý den. Mým cílem bylo mít ERA pod 1,5 a na pálce přes 0,35 (tzv. Batting Average, pálkařský průměr. Maximum je 1,00, což značí, že při každém startu hráč odpálí) a jsem tomu docela blízko.

Jste poprvé v Evropě, v čem je to pro vás jiné?

Na hřišti se pro mě nic nezměnilo, pořád se snažím být každý den lepší a lepší a stále se zdokonalovat v baseballových činnostech. To je stejné od dob, kdy jsem byl dítě, pořád se snažím zlepšovat. Jinak je pro mě život samozřejmě trochu jiný kvůli jazykové bariéře. Ale většina kluků v týmu umí anglicky a nemám problém domluvit se i ve městě, takže většinou můžu komunikovat, jak potřebuji.

Většina zahraničních hráčů využívá angažmá v Česku k výletům po okolí. Co jste stihl poznat?

Nejvíc jsem si užil návštěvu Prahy, kde jsme strávili skvělý čas během Pražského baseballového týdnu. Noví kamarádi, skvělý turnaj a dobré zkušenosti. Byl jsem také ve Vídni, což je také krásné město s velkými historickými budovami. Během srpnové přestávky jsme si s rodiči naplánovali návštěvu Paříže, Amsterdamu a Budapešti. Chtěli jsme toho využít a trochu spolu po Evropě cestovat.

V polovině sezony přestoupil ze Skokanů do Baltimoru váš krajan Max MacNabb. Překvapilo vás, že dostal profesionální smlouvu při angažmá v Česku?

Je to pro něj skvělá příležitost a je to dobré i pro extraligu. Vždyť kolik kluků dostane další šanci v systému Minor League Baseball. Je to opravdu skvělé. Bohužel my jsme přišli o nadhazovače, ale je to dobrý kluk a dobrá příležitost pro něj.

Prý se skauti ptali i na vás, ale v 27 letech jste jim přišel starý.

Když jsme hráli na Pražském baseballovém týdnu, bavil jsem se tam se skautem a první, co ho zajímalo, byl můj věk. A sedmadvacet let bylo víc, než by si přál slyšet. Ale Maxovi je čtyřiadvacet, má dobré fastbally i točené nadhozy. A k tomu i dobrý věk. (smích)

Sezona v Česku se chýlí ke konci, jaké máte další plány?

Žiju ze dne na den. Ale rozhodně se budu vracet do Austrálie, kde jsem byl minulou sezonu, tedy do Port Adelaide. A jestli se pak objevím zde? Nejsem si jistý. Kontaktovaly mě nějaké nezávislé týmy z Ameriky, také jsem slyšel, že jsou dobré soutěže i v Německu a Nizozemí. Mám rád baseball, a hlavně mám rád nadhazování i pálení, a kdybych se vrátil do Ameriky, budu pouze nadhazovač. Zatím tedy nevím, kde budu hrát. Ale můj plán je užívat si všechno kolem hraní baseballu.