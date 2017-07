V Dukle mi odchod nezazlívali, tvrdí plzeňská posila Chmelík

„Talent mě lákal už loni, ale já jsem chtěl dokončit střední školu,“ vysvětloval Jan Chmelík. „Ale když se Plzeň ozvala letos znovu a ještě se k tomu přidal i trenér Tonar, byl jsem hned rozhodnutý,“ vyprávěl 21letý levoruký házenkář na propršeném soustředění v rakouských Alpách.

Na podzim navíc nastupuje v Plzni na vysokou školu - fakultu aplikovaných věd, obor stavebnictví. „Doufám, že se mi povede házenou skloubit se studiem,“ věří čerstvý český šampion.

Jak reagovali na Dukle, když jste zamířil do týmu největšího konkurenta?

Musím říct, že se nenašel jediný člověk, který by mně angažmá v Plzni rozmlouval. Možná snad jen naše fyzioterapeutka. Jinak i kamarádi říkali, abych to šel zkusit.

Kdo z trenérů vám dal nejvíc?

Jednoznačně Pavel Pauza v dorostu, na něho hodně dám. I o mém přestupu do Plzně jsem se s ním hodně bavil a schválil mi ho.

A jak velkou roli hrála osoba nového plzeňského kouče Michala Tonara?

Velkou, poslední tři roky jsem ho měl jako trenéra v juniorském nároďáku. Věděl jsem, že to s ním nemůže být špatné. A znám i další plzeňské kluky z reprezentace, Heryho (gólmana Herajta), Ondru Šafránka i Kubu Tonara.

Jak vás vzal zbytek plzeňského mančaftu?

Nechci mluvit za kluky, ale já se tady cítím výborně, takže je snad všechno v pohodě. Možná i proto, že jako nováček zatím víc přispívám do klubové kasy.

I fyzicky zvládáte, patříte k nejlepším. Trénuje se v Plzni jinak než na Dukle?

Ono je to v tomhle období všude podobné. Já jsem ani v Dukle nikdy neměl s fyzičkou problém.

Jaké jsou vůbec vaše házenkářské plány?

Teď se moje snaha nějaký čas upíná k Plzni, i kvůli škole. Uvidíme, kam mě potom osud zavane dál. Nemám žádné dlouhodobější plány. Doufám, že v Plzni dostanu víc minut na hřišti. V áčku Dukly jsem toho moc neodehrál, jen pár zápasů. Snad si teď pořádně zahraju.

Vaším konkurentem na pravém křídle však bude David Poloz. Jak ho vidíte jako házenkáře?

Jako vzor, od kterého se mohu hodně naučit. Byla by troufalost si myslet, že ho hned v první sezoně posadím na lavičku. To ne, ale doufám, že si za ním zahraju. Určitě to nebude žádná vyhrocená rivalita.

Je pro vás novinkou zahraniční soustředění v Alpách?

To je posun oproti Harrachovu, kam jsme jezdili s Duklou. Jen jsem se bál větších kopců. Ale vypadá to, že jsme tady spíš kvůli prostředí, než abychom tady jenom běhali do kopců.