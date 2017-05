Těžká chvíle pro plzeňské házenkáře, musí čelit mečbolu Dukly

„Ještě není hotovo. Dáme do toho všechno a musíme vyhrát, pokud nechceme mít konec sezony,“ prohlásila střední spojka Talentu Michal Tonar.

Plzeň se zadrhla v úvodu druhého poločasu, přitom do něj mohla jít v psychické výhodě. Na konci prvního dějství zvládla dvě oslabení při vyloučení Fořta tak bravurně, že stav 13:10 přetočila na 13:14. Ještě ve 33. minutě tahali hosté za delší konec, když si na brankoviště z křídla seběhl Poloz a upravil na 14:16.

Jenže pak přišel kolaps a velký obrat Dukly. Ten řídili levoruký Mubenzem a především Sviták, nejlepší střelec zápasu. Ten válel i v obraně, ve 44. minutě vystihl rozehrávku Michala Tonara a po úspěšném brejku vedli domácí už 21:16. „Kluci neskutečně bránili, měl jsem to za nimi o to jednodušší. Udrželi jsme nějakých dvanáct minut bez inkasované branky, to rozhodlo,“ mínil gólman Dukla Tomáš Petržala.

Talent se ještě snažil s výsledkem něco udělat, v 54. minutě Fořt z rychlého útoku upravil na 24:20. Ale závěr si Dukla zkušeně pohlídala. „Zbytečně jsme začali jančit, dělali technické chyby a neproměňovali šance,“ vypočítal Tonar.

Pokud chce Talent vrátit sérii do Plzně a udržet naděje na čtvrtý titul v řadě, musí v Praze uspět. „Chceme to ukončit, ale bude to ještě strašně náročné,“ řekl Petržala. „Musíme si pohlídat začátky obou poločasů a zlepšit produktivitu,“ reagoval Tonar. Mistr už nemá kamcouvnout.