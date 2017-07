Supertýmy NBA se rodí z Dream Teamu. Olympijská přátelství přetrvávají

Před pěti lety se James Harden, Russell Westbrook a Kevin Durant utěšovali po prohraném finále NBA s Miami, že jejich celek Oklahoma City Thunder má před sebou zářnou budoucnost a do finále se vrátí.

O pár týdnů později byli Thunder jediným týmem, který měl v Dream Teamu tři zástupce, když výběr USA protančil bez větších problémů olympijskými hrami v Londýně.

Od té doby se rozložení sil v NBA převrátilo. Před sezonou 2012/13 byl Harden nečekaně vyměněn do Houstonu, týmu, který čerstvě zaskočil ligu ziskem Chrise Paula. Rockets se nyní řadí do úplné špičky celé ligy spolu s Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers.

Jak rychle se vše mění.

Před pěti lety Golden State, Houston a Cleveland nebyli ani v play-off. Teď jsou nabitější než tehdy nejlepší celky Miami a Oklahoma City. Za proměnu NBA může složení olympijského týmu.

Z dvanácti hráčů Dream Teamu 2012 hned osm hraje za jiný tým než tehdy: LeBron James byl v Miami; Kevin Love v Minnesotě; Deron Williams v Brooklynu; Durant a Harden v Oklahoma City; Andre Iguodala byl ve Philadephii; Paul v Los Angeles Clippers a Tyson Chandler v New Yorku. A nejenom, že změnili týmy, kromě Chandlera se všichni sešli se svým spoluhráčem z reprezentace.

James, Love a Williams v Clevelandu, Durant s Iguodalou jsou v Golden State a Paul bude od nové sezony spoluhráčem Hardena v Houstonu. To máme týmy šampionů posledních tří let plus celek, který by si přál je sesadit a má k tomu slušně nakročeno.

Steven Curry a Kevin Durant slaví úspěšnou akci ve finále NBA.

Rockets navíc možná ještě neskončili. Velmi rádi by přidali dalšího člena reprezentace Carmela Anthonyho, jenž teď touží odejít z New Yorku. Houstonský generální manažer Daryl Morey v nedávném rozhovoru shrnul své snahy o posílení týmu jasně: „Potřebujeme co nejvíce hráčů z výběru USA.“

Carmelo Anthony se nedávno nechal slyšet, že je ochotný zrušit svou klauzuli o nevyměnitelnosti jen kvůli dvěma týmům. Je ochotný jít jen do Clevelandu nebo Houstonu. A teď se upíná k odchodu do Texasu.

S Miami Heat to bylo stejné

Když se podíváme ještě dál do minulosti, najdeme kořeny složení dalšího supertýmu, toho v Miami. Všichni hvězdní členové takzvaných „Heatles“ tedy James, Dwyane Wade a Chris Bosh, byli součástí olympijského celku v roce 2008, kdy se do reprezentace USA vrátily po delší době všechny největší hvězdy. Tehdy v Pekingu byl Wade nejlepší střelec týmu, Bosh nejlepší doskakovač a James už byl v té době nejlepší hráč na světě.

A spojení Hardena s Paulem? Také na hrách. V roce 2012 dal Harden celkem 17 košů a na více než polovinu mu asistoval právě Paul.

Asistentem trenéra Mika Krzyzewského byl tehdy současný houstonský kouč Mike D ́Antoni. Ten také musel odpovídat na otázky ohledně týmové chemie mezi jeho dvěma hvězdami: „Je to trochu jako v reprezentaci. Můžete pořád uvažovat nad tím, proč to nebude fungovat, ale víte, že bude, protože oni to chtějí. Vím, že James a Chris chtějí být skvělí, a to naprosto stačí.“

Kdo se taky bude stěhovat?

Pokud Carmelo Anthony skončí v Houstonu nebo Clevelandu, pouze dva hráči z týmu USA z Londýna se spolu nesejdou v nějakém supertýmu - když nepočítáme Kobeho Bryanta, jenž už ukončil kariéru.

S vítěznými doutníky hvězdy Miami: (zleva) Dwyane Wade, LeBron James a Chris Bosh.

Jde o Russella Westbrooka a Anthonyho Davise. A ani u nich není nemožné, že by brzy změnili působiště. Westbrookovi skončí po sezoně smlouva a vše zřejmě záleží na úspěchu jeho Thunder a Davis je dlouhodobě nespokojen s výsledky svých Pelicans. Ani jeden z nich si zatím nestěžoval nahlas, vše však může brzy přijít.

Teď se posouváme k olympijskému výběru z roku 2016. Warriors z něj už vytěžili maximum kamarádstvím Kevina Duranta s Draymondem Greenem a Klayem Thompsonem. Nemluvě o Durantově přátelství s Iguodalou z roku 2012.

Po následující sezoně bude mezi volnými hráči hned pět zlatých medailistů z Ria: Westbrook, Paul George, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan a Carmelo Anthony. První dva jmenovaní už spolu dokonce budou hrát v Oklahoma City a klub k nim ještě zkouší získat Anthonyho.

O rok později se budou o své budoucnosti rozhodovat Durant, Klay Thompson, Kyrie Irving (který však chce už teď zmizet z Clevelandu), Jimmy Butler (čerstvě posílil Minnesotu a láká k sobě Irvinga) a Harrison Barnes. V létě 2020 skončí smlouvy Draymondu Greenovi, Kyleovi Lowrymu a DeMaru DeRozanovi.

Je zatím příliš brzy na to říct, kde jaký hráč skončí. Koneckonců to trvalo Paulovi s Hardenem pět let, než se sešli v Houstonu. Důležití jsou však i muži v pozadí národního týmu, tím hlavním je teď Gregg Popovich ze San Antonia.

Mike Krzyzewski (vlevo) měl na olympiádě v Riu trenérskou derniéru, v Tokiu 2020 tým povede Gregg Popovich.

Ten přebral otěže národního týmu po Riu a bude koučem minimálně do roku 2020 a olympiády v Japonsku. Můžeme věřit Popovichovým prohlášením, že chce sloužit své zemi a ukázat patriotismus. Přece jen sloužil pět let v armádě. Dá se však očekávat, že nebude jen trénovat největší hvězdy basketbalu bez toho, aby se je pokusil přesvědčit o příchodu do San Antonia.

Například LeBron James několikrát označil Popoviche za nejlepšího trenéra historie. Jestli v následujících letech přijde některá z velkých hvězd basketbalu do San Antonia, nemáme se čemu divit. Třeba Irving by tam rád...