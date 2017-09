Osminásobný vítěz Váňa letošní Velkou pardubickou nepojede

Uvedl to v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Když se mi podíváte na pupek, tak tenhle rok ani nejsem připravený na to, že bych měl jet Velkou pardubickou. Ale neházím flintu do žita. Pokud se nám s doktory podaří zažehnat mé problémy, rád si na to sednu, protože pořád tři koně denně v práci jezdím,“ uvedl Váňa.

„Když jsem si sedl na koně a skákal jsem, tak i zkušený skokan se mnou zastavil. Koně cítí, že to není, jak by mělo být,“ dodal.

V plánu měl jet v létě třetí kvalifikaci, ale bolest ho nepustila. S ortopedem zatím řešení nenašli. „Není to, jak bych chtěl. Píchl mi do toho místa injekci. Na druhý den to nebolelo, ale pak se to vrátilo k bolesti jako předtím,“ řekl.

Za rok by se teoreticky mohl na start Velké pardubické vrátit. Fyzicky se stále cítí, že by dostih dlouhý 6900 metrů zvládl. Především musí vyléčit kyčel.

„Možná by pomohly tři týdny přes zimu někde na sluníčku. Něco budu muset vymyslet,“ uvažoval, ale možná dojde i na lékařský zákrok. „Jestli budeme odsekávat nějaké výrůstky, nebo jak se to bude dát řešit, to řešíme s ortopedem.“

Velké pardubickou jel osmadvacetkrát, poprvé v roce 1985. Čtyřikrát vyhrál s Železníkem, jednou s Vronským a tři vítězství přidal s Tiumenem. Naposledy se přes Taxisův příkop přenesl před třemi lety, tehdy skončil s Tiumenem šestnáctý.

Do letošního dostihu v neděli 8. října pošle coby trenér tři až čtyři svěřence. „Jsou to atleti a můžou se zranit. Jasno bude až na startu. Rádi bychom, aby byl na startu Zarif. Hodně se mi líbí i No Time To Lose, který byl sice v kvalifikaci druhý, ale je to kůň s obrovským potenciálem,“ konstatoval Váňa. Startovat by měl i Ange Guardian, který loni doběhl na druhém místě, a uvažuje se i o Power Zarovi.