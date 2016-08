Nešťastný Grace of Gracie. Svůj vítězný finiš v St. Legeru nepřežil

Dostihový mítink v Praze-Velké Chuchli St. Leger, rovinový dostih (2 800 m, tříletí koně) - závěrečný závod Trojkoruny: 1. Grace of Gracie (ž. Palík, tr. Horáková, stáj BORS Břeclav), 2. Gontchar, 3. Golden Devil. Výrok: tuhý boj 1 - 1 1/4 - 2 1/4. Čas: 2:56,55. Velká národní Josefa Váni Agrofert, steeplechase (4 500 m, čtyřletí a starší koně): 1. Anaking (ž. Myška, tr. Myšková, stáj Dr. Charvát), 2. Fafintadenient, 3. Oldfieldroad. Výrok: jistě 1/2 - 8 - 1. Čas: 5:28,33. Další dostihy:

I. Rabbit Mountnelson (Kubík) - Remino - Corvina

II. Princess Lee (am. Grbavčicová) - Drama - Tamid

III. Darien (ž. Rája) - Trinis - Golden Sarah

IV. Sorahho (am. Hradcová) - Delfina - Kitty Lot

V. Anitschka (ž. Rája) - Tapajo - J’en Reve Deja

VI. Mizuri (ž. Murzabajev) - Maceshka - Ella