První kvalifikaci na Velkou pardubickou ovládli Váňovi koně

Šestinásobek vsazené částky. Takový balík si odnesli všichni, kteří vložili důvěru a finance ve vítězství valacha Zarifa. Svěřenec trenéra Josefa Váni staršího v průběhu hlavního dostihu na 5 900 metrů dlouhou dobu nikterak nevyčníval, ovšem to nebylo na škodu.

V poli, které na Hadím příkopu přišlo o trojici Universe of Gracie, Puntarenas a Modena, se držel nenápadně ve druhé vlně. Vpřed vypálil až po potížích Ter Milla a Charme Looka. Druhý jmenovaný vítěz loňské Velké neměl skokanský den a nedlouho před koncem shodil ze sedla Jana Faltejska. Ter Mill s Janem Odložilem pak hodně ztratil, z čehož Bartoš vytěžil.

„Měli jsme štěstí, že jsme se vyhnuli karambolům,“ uznal trenér Váňa a pokračoval. „Favorit Charme Look udělal chybu a Honza z něho spadl. Mrzí mě pád Rabbit Hawk Winga, o kterém jsem si myslel, že půjde kvalifikaci také dobře. Ale sešlo se šestnáct hvězd, z nichž mohlo vyhrát tak deset koní. Byla to na začátek sezony taková malá Velká pardubická. Těší nás umístění našich koní na prvních dvou místech, ale musíme pokračovat dál, nezpychnout a makat,“ řekl Váňa.

Radost mu udělal rovněž druhý No Time To Lose, pro kterého byla kvalifikace premiérou v takto dlouhém dostihu. Teprve osmiletému hnědému valachovi jeho trenér věřil. „Myslel jsem si, že dokonce vyhraje on, protože je to nejlepší kůň, kterého ve stáji vedeme. Má obrovský potenciál. Když se ale v cílové rovině potká Ferhanov a Bartoš, tak kráva zajíce nedohoní,“ usmíval se spokojený Váňa.

Za oběma jeho koňmi doběhl poněkud překvapivě třetí hnědák Reaper v sedle s Jaroslavem Myškou. Osmiletý valach loni startoval hned ve třech kvalifikacích, ale lepší než čtvrtý nebyl. Tentokrát nejspíše využil rozběhanosti díky dubnovému startu ve Francii, kde ovšem nijak nezazářil.

Z celkem šestnácti koní dokončila hlavní dostih devítka přihlášených.