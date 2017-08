Doping italské tenistky? Mámě při vaření spadly prášky do tortellin

Zatímco se bývalá světová pětka na středeční tiskovce v Miláně při obraně své nevinnosti zajíkala a marně zadržovala slzy, řada fanoušků i lidí z branže se přinejmenším pousmála při čtení její obhajoby.

Kdekoho napadlo: Kam se hrabe cyklistický šampion Alberto Contador, jenž svedl nález clenbuterolu na pozření zamořeného masa!

Erraniová totiž tvrdí, že při únorovém pobytu u rodičů v Boloni povečeřela tortelliny, do nichž její matka při vaření nedopatřením zamíchala pár pilulek femary, kterou užívá při léčbě rakoviny prsu.

Skutečností je, že strážci sportovní čistoty při následné mimosoutěžní kontrole zjistili v jejím těle látku zvanou letrozol, kterou v minulosti zneužívali kulturisté.

Podle nezávislého tribunálu jmenovaného federací ITF neexistuje důkaz, že zlepšuje výkon špičkové tenistky. Soudci přihlédli k dosavadní bezúhonnosti Erraniové a její údajné úzkostlivosti při dodržování antidopingového programu.

V roce 2012, kdy postoupila do finále Roland Garros, ukončila spolupráci s doktorem Luisem Garciou del Moralem, jakmile se zjistilo, že je namočený do aféry cyklistického arcilotra Lance Armstronga. „Naše zjištění nás dovedla k závěru, že její míra zavinění se nachází v nejnižší části stupnice,“ stojí ve verdiktu.

To však neznamená, že drobná bojovnice vyvázla bez trestu. Zpětně ji diskvalifikovali z turnajů, jichž se zúčastnila od 16. února do 7. června. A navíc vyfasovala dvouměsíční distanc, pročež nesmí nastoupit na WTA Tour do 2. října.

„Nikdy jsem si nevzala cokoliv zakázaného. Ač jsem zklamaná, mám čisté svědomí. Nic špatného jsem neudělala,“ dušuje se třicetiletá Italka, nyní až 98. žena na žebříčku.

Na podporu její nesnadno uvěřitelné verze o prášcích v těstovinách uvedla Erraniová starší před porotou, že si medicínu nechávala na kuchyňské lince, aby na ni nezapomínala. Zároveň prý s manželem provedla úspěšný pokus, zda by se femara mohla rozpustit v masové náplni do tortellin či ve vývaru, aniž by nějak ovlivnila chuť pokrmů.

„Snažili jsme se pochopit, co se přihodilo. Rozhodně jsem tabletu nepolkla omylem, tím jsem si stoprocentně jistá,“ uvedla jejich dcera v prohlášení. Ve středu před novináři pak vášnivě odrážela veškerá podezření a slíbila, že se na kurty vrátí silnější než kdy dřív.

Její příběh asi zůstane v kategorii „věřte nevěřte“. Palčivá mrzutost každopádně nedávno stihla i její kamarádku a deblovou parťačku Robertu Vinciovou, jíž zloději z domu v Tarantu odcizili získané trofeje.

A jestliže tortelliniové trable slečny Erraniové mohly někoho aspoň trochu potěšit, byla to Češka Denisa Allertová. Po Italčině odsouzení poskočila mezi přihlášenými na US Open ze seznamu pro kvalifikaci do hlavní soutěže.