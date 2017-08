Šampionát byl výbornou týmovou prací, těší mladíka Džavoronoka

O Grozerovi se ale Džavoronok příliš bavit nechce. „Všichni se na něj pořád ptají,“ podivil se. „Hráli jsme s nimi už druhý zápas. Je to dobrý hráč, jeden z nejlepších na šampionátu, ale není to tady jenom o něm.“

Přesto Džavoronok připustil, že Grozer byl rozdílovým hráčem, když se čtvrtfinálový duel s Němci rozhodoval ve vyrovnaných koncovkách. „Je to výborné účko. Němce dneska podržel,“ uznal Donovan Džavoronok.

Jaký to byl šampionát z vašeho pohledu?

Teď se to hodnotí těžko, protože s Němci jsme byli blízko dalšího úspěchu. Ty tři sety, které Němci vyhráli, byly vyrovnané. Škoda třetí sady, v níž jsme vedli, ale bohužel jsme ji nedokázali dotáhnout do konce. Ale po čase si možná uvědomíme, co jsme tady dokázali. Byla to výborná týmová práce.

Čím to, že čtvrtfinále bylo úplně jiné, než vás předchozí vzájemný duel ve skupině, který jste hladce ztratili 0:3?

Tam jsme dostali na šišku. To nám nešly začátky setů, vždy jsme prohrávali o čtyři pět bodů. Teď jsme často v úvodech setů vedli my. Hráli jsme dobře, škoda těch třech víceméně koncovek. Předvedli jsme bojovný výkon.

Na mistrovství jste ztratili hodně setů až v jejich samém závěru. Všechny tři i ve výborném duelu s Itálií. Je to nezkušeností?

Asi jo, asi to tak bude. Ale i tím, že oni měli vždy někoho, kdo dal výborné podání. Anebo se ubránili v poli. A to nám v těch všech koncovkách, co jsme je na tomto turnaji prohráli, chybělo.

Bylo těžké se připravit na Němce po tom, co jste ve středu senzačně vyřadili obhájce titulu Francouze?

Osobně jsem usnul asi o půl třetí v noci, takže jsem byl trochu nevyspalý, ale s takovým vítězstvím v zádech se nám hrálo lépe. Spíše nám to dodalo pozitivní energii.

A tu vám dodávali i fandové, že?

Ti si zaslouží poděkování, že za námi přijeli. Lidi byli skvělí. Fandili nám.

Mezi diváky byl i váš otec Milan, někdejší reprezentant. Co vám řekl po výhře nad Francií?

To neměl moc slov. Byl šťastný, byl to jeden z nejlepších zápasů, co mě viděl takto hrát. Ale ani dneska se nemáme za co stydět.

Může nynější úspěch uvadající český volejbal nakopnout?

Doufám, že to bude pro všechny hodně pozitivní impulz. Ten tým je vesměs mladý, takže většina hráčů může spolu vydržet dlouho a ještě něco dokázat.