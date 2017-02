Jak Trump činí život těžší súdánským talentům i svým krajanům v Íránu

Už na podzimní zvolení Donalda Trumpa pohlížela většina aktérů NBA s negativními emocemi. Špatná nálada se podepsala i pod návštěvu šampionů z Clevelandu v Bílém domě u Baracka Obamy.

Ale teprve nyní dostávají výhrady konkrétní obsah.

Pokud Trump prosadí svou i u soudu, pak se na 120 dnů zastaví přijímání uprchlíků Spojenými státy a na dobu 90 dní do země nesmí přicestovat obyvatelé sedmi převážně muslimských států - Íránu, Iráku, Sýrie, Súdánu, Libye, Jemenu a Somálska.

Tohle opatření vyvolalo solidaritu především s jedním mladým mužem - devatenáctiletým pivotem Thonem Makerem z Milwaukee Bucks, který se narodil ve Wau, dnes jihosúdánském městě, a podstatnou část života prožil jako nomád.

Může Maker k zápasu do Toronta? Co když se už nebude moct z Kanady vrátit? Ta obava byla zažehnána, obrovský talent má vedle jihosúdánského také australské občanství, a tak se musí bát. Přesto jej klub podpořil, jak mohl. Třeba tím, že hned druhý den po Trumpově výnosu nečekaně napsal do základní sestavy.

„Oceňuji fanouškovskou podporu, které se Thonovi dostává. Jsem na něj velice hrdý, stal se symbolem toho,proč je Amerika velkou zemí a proč imigranti v Ameriku věří,“ uvedl Alex Lasry, jenž je viceprezidentem Bucks.

Cestovatelský problém se však netýká jen jednoho Makera, členové kmene Dinka jsou novým hitem amerického, kanadského či australského basketbalu. Na zámořských vysokých a středních školách působí hned celé řada talentů.

Peter Jok, Jo Lual-Acuil, Chol Marial, Abu Kigab, Bol Bol, syn slavného Manuteho Bola... Ti a mnozí jiní aby se báli opustit Ameriku. Co kdyby je už úřady nevpustily zpět?

Marial Shayok (4) z Virginie střílí, brání ho Deng Riak (0) z Caroliny. Australský pivot se súdánskými kořeny Mangok Mathiang z Louisville Peter Jok z Iowy zasmečoval proti Rutgersu.

A všechna tahle dramata jsou u pohledu komunity NBA zbytečná, hovoří o tom basketbalové legendy i méně známá jména.

K právní normě, která má být součástí boje s muslimským terorismem, se hlasitě vyjádřil také Steve Kerr. Trenér Golden State Warriors totiž vyrůstal v Libanonu - a jeho otec Malcolm H. Kerr, tehdy rektor American University of Beirut, se stal v roce 1984 obětí atentátu.

„Jen bych chtěl jako někdo, kdo kvůli terorismu přišel o otce, říct, že jestli se pokoušíme bojovat s terorismem zákazem vstupu pro některé lidi, je to proti principům naší země. Jenom tím vyvoláváme strach. Tohle není ta správná cesta, takže já jsem rozhodně proti,“ vyjádřil se Kerr přísně.

A promluvil i další muž se silným hlasem: Gregg Popovich je hlavním koučem veleúspěšného San Antonia Spurs i americké reprezentace. Krátce po vyhlášení volebních výsledků hovořil o pocitech na zvracení, teď dodal: „Už víte, co si myslím o tom, co jsme dopustili. Uvidíme kam to směřuje, ale připomíná mi to grotesku, a to je dost strašidelné.“

Vyslovil se rovněž Enes Kanter, turecký pivot Oklahoma City Thunder, který má s výhružkami kvůli své víře problém ve své zemi. Na Twitter napsal: „Pořád nemůžu uvěřit zákazu vstupu pro muslimy. NIKDO by neměl být diskriminován kvůli rase, víře nebo původu.“

A očekávána byla i slova od Luola Denga. Jedenatřicetiletý muž, který působí v NBA už od roku 2004, se stal sportovním symbolem úspěchu pro africké uprchlíky. I on pochází z Jižního Súdánu, s částí rodiny žil v Egyptě, novou vlastí se mu stala Velká Británie.

„Jsem hrdý uprchlík,“ napsal nakonec na svůj twitterový účet. „Nebyl bych tam, kde jsem, kdybych nenašel bezpečný přístav,“ píše.

Paradoxně nejvíce zatím rozhodnutí prezidenta Trumpa ovlivnilo dva Američany. Joseph Jones a J. P. Prince letos působí v íránském basketbalovém týmu Azad University Teherán.

Tedy přesněji: rádi by působili.

Jones s Princem doplatili na odvetná opatření Íránu, která jim znemožnila vstup do země po utkání v Dubaji. Krátká týmová dovolená v bohatém emirátu je možná připraví o zaměstnání.

J. P. Prince v dresu univerzity Tennessee Joseph Jones v dresu Texas A&M

„Je to opravdový problém,“ komentoval jejich agent Eric Fleisher pro The Vertical. “Přijdou o víc než 100 000 dolarů, pokud už nebudou moct ve zbytku sezony nastoupit.“

Lze se divit, že J. J. Redick, střelec Los Angeles Clippers, který zároveň moderuje profesionálně vedený podcast.

„Jako horlivý čtenář jsem se v posledních šesti měsících stal tak trochu posedlý Donaldem Trumpem. Nerad o tom mluvím - ne proto, že mi to nepřísluší, nebo proto, že bych nebyl slyšet. Říct musím zhruba tohle: O tiskovém mluvčím prezidenta Seanu Spicerovi a o alternativních faktech a tom všem se hodně žertuje, ale já si nemyslím, že by to bylo vtipné. Popravdě jsem teď spíš zděšený. Lidi přicházejí o zdravotní pojištění, ženy o právo rozhodovat o své těle, to mi směšné nepřijde,“ komentuje americkou situaci dvaatřicetiletý absolvent univerzity Duke.