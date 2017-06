I když je to popáté, jsem dojatá, říká mostecká gólmanka Müllnerová

Byť v Praze úvodní duel série prohráli, doma dvakrát zvítězili a finálovou bitvu se Slavií otočili.

„Bylo to hodně těžké, ale ono je to těžké každý rok. Vždy se nám nepovede začátek série a musíme to otáčet. Letos byla výhoda, že jsme dva zápasy mohly hrát doma, kde se nám hraje dobře a fanoušci nás ženou.“

Mostečanky nerozhodilo úvodní zakopnutí na Slavii, kde padly až po sedmičkovém rozstřelu. Doma si poměrně v klidu pohlídaly oba duely. „V Praze se nám zápas moc nevydařil hlavně v útoku. A my věděly, že takhle špatně dopředu už hrát nebudeme. Věřily jsme v sílu naší haly, v publikum, samy v sebe. Prostě jsme věřily, že to doma dokážeme otočit.“

A to se také stalo. Most vyhrál 30:20 a 24:21 a znovu dokázal, že je v Česku nejlepší. Co je za tak dlouhou dominancí? „Trénujeme, co se dá, každý den se tady dřeme. K tomu máme skvělé podmínky, regeneraci, to všechno se sčítá,“ líčí reprezentantka.

Ani obměny kádru, které v Mostě pravidelně probíhají, Anděly nezabrzdí. „Vždy se podaří kádr vhodně doplnit a každá nová holka dobře zapadne do týmu. Máme tu super partu a to dělá také hodně.“ Letos Andělé ustáli i poměrně velký tlak, hrozilo totiž, že zůstanou bez trofeje. „Nepovedlo se nám finále domácího poháru ani uspět v interlize, ale vedení nás nechalo v klidu. Věřili nám. A my jsme rády, že jsme titul urvaly.“

Zatímco doma Andělé nemají konkurenci, v interlize se jim už dlouho nedaří sesadit z trůnu slovenské Michalovce. I letos si československý titul vybojovala Iuventa.

„U nich je strašně těžké vyhrát, musíte tam být o hodně lepší a všechno se musí sejít. A pokud u nich prohrajete, musíte je doma porazit větším rozdílem a ještě pak nikde neklopýtnout v dlouhé sezoně. Ale snad jim budeme v příští sezoně důstojnými soupeřkami a třeba interligu zase vyhrajeme,“ věří Müllnerová. „Motivaci máme obrovskou, musíme máknout. Jednou to určitě vyjde!“