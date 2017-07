Beneš si v Dobšiné vylepšil maximum, pak ve speciálu promokl

„Jsme spokojení, protože jsme porazili hlavní konkurenty našeho mistrovství,“ řekl novoměstský závodník, který na asfaltu opět krotil svůj černooražový speciál Osella FA 30.

Rychlejších časů v součtu obou závodních jízd dosáhli jen dva italští rivalové a aktuální vládci evropských kopců, Christian Merli s monopostem stejné značky a jeho italský krajan Simone Faggioli, jenž sviští po tratích ve francouzské „placce“ továrny Norma.

Právě on přepsal v Dobšiné svůj tamní tři roky starý rekord, když téměř sedmikilometrovou trasu prolétl průměrem přes 180 kilometrů za hodinu!

„Oba poskočili ve vývoji o ohromný kus vpřed a ostatním ze špičky závody v podstatě znechucují,“ podotkl Beneš, který měl i díky novým pneumatikám lepší svoji první jízdu. „Stačilo zajet slušný čas, pak si to jen hlídat a získat vítězství mezi českými jezdci,“ zmínil. Za sebou nechal o téměř pět sekund nejbližšího soupeře Davida Komárka a Dušana Nevěřila.

„Jsem rád, že jsem si s nimi poradil. Podařilo se nám je zmastit, ačkoliv mají více koní,“ těšilo Beneše. Rozuzlení italské bitvy o celkový triumf ho překvapilo. Merli totiž ovládl předchozí tréninky.

„Jede pořád nové sady pneumatik, takže jsem čekal, že bude rychlejší. Faggioli si zjevně schovával nějakou rezervu. U něho je běžné, že v tréninku někde sleví a při závodě to pak táhne,“ prohlásil Beneš, jenž na nejdelší rovince vymáčkl ze svého méně výkonného auta oproti vozům Italů rychlost 244 kilometrů za hodinu.

Před druhou jízdou zkušeného vrchaře se k trati blížil silný liják, ovšem český reprezentant stihl dorazit do cíle za sucha. „Báli jsme se, že začne každou chvíli pršet. Před mým startem navíc závod přerušili. To jsem si říkal, že to nelze stihnout, ale s obrovským štěstím to vyšlo,“ popisoval Beneš. Cestou dolů už se však průtrži mračen nevyhnul.

„Byl jsem totálně promočený a měl auto plné vody. Bylo lepší zůstat s pláštěnkou nahoře,“ líčil s tím, že paradoxně největší strach z celého víkendu měl kvůli hladkým gumám právě během sjezdu. „Nedalo se jet ani rovně. Na proudech vody auto plavalo a musel jsem ho pořád korigovat,“ řekl Beneš.

Výsledkem ze Slovenska navázal na stejnou příčku, kterou si týden předtím vyjel v polské Limanowě.

„Tam to bylo těžší, protože jsme zvolili na závod směs, která vůbec nefungovala,“ dodal Beneš. Jako další start zvažuje závod ve Francii, poté chce s určitostí zamířit i do Švýcarska.