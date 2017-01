Z herny k titulu v Brisbane. Ožije znovu „Baby Fed“ Dimitrov?

Grigor Dimitrov s trofejí pro vítěze turnaje v Brisbane.

Utíkal do světa, který sám popsal velmi přímočaře. „Ano, bylo to dětinské. Já a můj kondiční trenér jsme tam působili jako ty největší dvě děti ze všech.“ Tenista Grigor Dimitrov to líčil jako nečekaný šampion jednoho z přípravných turnajů před startem Australian Open. Jako šampion, jemuž k prolomení kletby pomohly i tyhle úniky mimo realitu: v Brisbane denně trávil zhruba hodinu a půl v herně.